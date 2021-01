Niepożądane odczyny poszczepienne. Kto dostanie rekompensatę?

Szczepienia przeciwko COVID-19 to wciąż w społeczeństwie polskim kontrowersyjny temat. Chociaż zachęcają do nich lekarze oraz rząd, wiele osób nadal ma wątpliwości. Wynikają one chociażby z ryzyka wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP).

Czym jest NOP?

Jak podaje strona rządowa, niepożądany odczyn poszczepienny to zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie czterech tygodni po podaniu szczepionki. Najczęściej jest to pogorszenie stanu zdrowia – często chwilowe i łagodne. Wyjątkiem jest szczepienie przeciwko gruźlicy, gdzie NOP może wystąpić dłużej. Jeśli chodzi o szczepionkę przeciwko koronawirusowi, również jest ona związana z tym ryzykiem.

NOP przy COVID-19

Od 27 grudnia do 12 stycznia w Polsce zaszczepiono już ponad 250 tys. osób. Odnotowano pierwsze 37 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. 32 z nich miały charakter łagodny, 4 poważny, a jeden ciężki. Dla osób, które szczególnie ucierpiały w wyniku przyjęcia szczepionki rząd ustanowił możliwość uzyskania odszkodowania. Rekompensaty ze specjalnego Funduszu Kompensacyjnego będą przeznaczone dla osób, które były hospitalizowane przynajmniej 14 dni lub doznały szoku anafilaktycznego po przyjęciu szczepionki na COVID-19. Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, świadczenie kompensacyjne będzie się wahało w przedziale od 10 tys. do 100 tys. zł.

