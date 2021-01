Co robić, a czego nie robić przed szczepionką przeciwko COVID-19 i po niej?

Szczepienia przeciw COVID-19 odbywają się w Polsce według zasad określonych w Narodowym Programie Szczepień. Warto się zaszczepić, ponieważ stanowi to szansę na uodpornienie całego społeczeństwa, a także na zdobycie kontroli nad transmisją koronawirusa. Stanowi także sposób na przyspieszenie powrotu do normalności.

Rejestracja na szczepionkę przeciwko COVID-19

Jeśli chcesz przyjąć szczepienie przeciwko COVID-19, zarejestruj się poprzez stronę https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/. Zapis nie jest jednak równoznaczny z rejestracją – zapisana osoba będzie musiała poczekać na rozpoczęcie szczepień grupy, do której należy. Dopiero wtedy otrzyma na wskazany podczas zapisów e-mail e-skierowanie, na podstawie którego będzie mogła dokonać rejestracji. Seniorzy powyżej 70. roku życia nie muszą się nigdzie zapisywać, jedynie zarejestrować się w przychodni. Rejestracja dla osób po 70. roku życia wystartowała 22 stycznia 2021 roku, a same szczepienia seniorów zaczną się 25 stycznia 2021 roku.

Szczepienie: co wolno, a czego nie wolno robić?

Poczekaj na swoją kolej



Cała Polska żyła ostatnio aferą szczepionkową WUM. Przyjmowanie szczepionek poza kolejnością pokazało, jaki stosunek do takiego zachowania ma społeczeństwo. Dlatego poczekaj, kiedy szczepionka będzie dostępna dla twojej grupy wiekowej lub zawodowej. Seniorzy, wojsko czy medycy mogą ze szczepionki skorzystać wcześniej. Nie próbuj więc wykorzystać kontaktów, by mieć taką możliwość. Rząd zapewnia, że szczepionki starczy dla każdego.





Nie czytaj fake newsów na temat szczepionek



Ostrożnie dobieraj źródła wiedzy dotyczące spraw medycznych. Posiłkuj się stronami rządowymi, artykułami naukowymi lub książkami sprawdzonych autorów. Ważne, by mieli wykształcenie medyczne i po prostu wiedzieli, o czym piszą. Bardzo łatwo jest stworzyć teorię spiskową, która zacznie„żyć swoim życiem”. Pozostań rozsądny.





Zaszczep się, jeśli już miałeś COVID-19.

Jak twierdzą Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), ponowna infekcja COVID-19 jest definitywnie możliwa. Dlatego każdy powinien otrzymać szczepionkę na koronawirusa, w tym również osoby, które już chorowały. Uwaga: jeśli otrzymałeś przeciwciała monoklonalne lub osocze podczas choroby z COVID-19, powinieneś odczekać 90 dni po leczeniu przed zaszczepieniem, radzi CDC. Przed zaplanowaniem zastrzyku skonsultuj się z lekarzem.





Nie szczep się, jeśli masz COVID-19 lub kontakt z chorym

Jeśli uzyskasz pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 lub byłeś narażony na kontakt z osobą chorą, nie powinieneś udawać się na miejsce szczepień. Poczekaj, aż miną objawy i okres izolacji. Nierozsądnym byłoby narażać inne osoby w przychodni lekarskiej. Zdobądź pewność, że nie masz już infekcji.



Nie przyjmuj innej szczepionki w ciągu 14 dni od zastrzyku przeciwko COVID-19



Poczekaj co najmniej 14 dni przed lub po otrzymaniu kolejnej szczepionki, w tym szczepionki przeciw grypie lub półpaścowi, aby przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19. Jeśli jednak przypadkowo dostałeś kolejną szczepionkę w ciągu tych dwóch tygodni, powinieneś zakończyć serię zgodnie z harmonogramem.



Odczekaj 15-30 minut po szczepionce na miejscu

CDC zaleca, aby każdy, kto otrzyma szczepionkę na koronawirusa, odczekał 15 minut w poczekalni lub samochodzie przed wyjazdem. Jeśli masz historię ciężkich reakcji alergicznych, zostań nawet 30 minut. Zdaniem ekspertów to niewielka niedogodność w porównaniu z niebezpieczeństwem niepożądanej reakcji podczas jazdy.Czytaj też:

