Lęk i depresja wśród pracowników ochrony zdrowia. Skala jest zdumiewająca

Nowe badania ujawniły, jaka część pracowników ochrony zdrowia doświadczyła lęku, depresji lub zespołu stresu pourazowego podczas pandemii. Liczba ta jest zatrważająco wielka – to ponad 20% osób.

Gdzie jest najgorzej?

W łącznej analizie ponad przypadków 97 000 wykazano, że dane liczbowe są podzielone na regiony. Naukowcy stwierdzili, że najgorsza sytuacja była na Bliskim Wschodzie, gdzie wskaźnik lęku dochodził do 28,9%, a depresji do 34,6%. „Na Bliskim Wschodzie wystąpiła duża liczba pacjentów z COVID-19 i może się zdarzyć, że to dodatkowo obciążyło pracowników ochrony zdrowia” – powiedział Nathaniel Scherer, współautor przeglądu. Na drugim miejscu znalazła się Ameryka Północna, gdzie 14,8% pracowników służby zdrowia doświadcza lęku, a 18,7% depresji.

Oto co można zrobić

Średnia wyników z 9 badań pokazała, że 21,5% pracowników służby zdrowia we wszystkich regionach doświadczyło umiarkowanego poziomu analizowanych objawów. W wyniku pandemii pracownicy pierwszej linii „biegną maraton z prędkością sprinterską” – powiedziała lekarz medycyny ratunkowej dr Leana Wen. Wyjaśniła potrzebę zrozumienia, że zdrowie psychiczne nie różni się od zdrowia fizycznego i traktowania go priorytetowo. Oprócz zapewnienia leczenia i zasobów dla pracowników ochrony zdrowia należy przeprowadzić badania, które z aspektów pandemii powodują stres w pierwszej kolejności. Jako jedną z możliwości podała długie godziny pracy.

