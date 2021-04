Fazy cyklu miesiączkowego. Menstruacja bez tajemnic

Pierwsza miesiączka świadczy o osiągnięciu dojrzałości płciowej; ostatnia miesiączka to znak, że kobieta weszła w okres przekwitania. Każda kobieta powinna zgłębić wiedzę na temat zmian, jakie zachodzą w jej organizmie podczas cyklu miesiączkowego, bo pozwala to nie tylko uniknąć zapłodnienia, stosując naturalne metody antykoncepcji, ale także ułatwia poczęcie dziecka. Sprawdź, jakie zmiany zachodzą w organizmie podczas każdej z faz cyklu menstruacyjnego.

O dojrzałości płciowej oraz płodności decydują hormony. W przypadku kobiet warunkują one przebieg cyklu miesiączkowego który cechuje się wystąpieniem fizjologicznych objawów w postaci miesiączki oraz licznymi zmianami w obrębie narządów rodnych, które pozwalają na zapłodnienie i zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki jajowej w macicy. Nie zawsze przebiega on jednak w prawidłowy sposób. Zaburzenia cyklu menstruacyjnego to jedna z przyczyn problemów z zapłodnieniem. Zaburzenia hormonalne, które prowadzą do zaburzeń w cyklu miesiączkowym są także przyczyną pojawienia się różnych, często bardzo uciążliwych, objawów i dolegliwości.

Cykl miesiączkowy – co to jest?

Od momentu osiągniecia dojrzałości płciowej w organizmie każdej kobiety zachodzą zmiany, za które odpowiedzialny jest układ hormonalny. Następują one w określonych odstępach czasowych, składając się na cykl miesiączkowy. Początek dojrzałości płciowej wyznacza pierwsza miesiączka, czyli krwawienie z pochwy, które wywołane jest fizjologicznymi zmianami w obrębie śluzówki macicy.

Miesiączka, czyli menstruacja spowodowana jest złuszczaniem się błony śluzowej macicy, która następnie w postaci krwi menstruacyjnej wydalana jest z organizmu kobiety. Miesiączka, potocznie nazywana okresem, pojawia się co miesiąc w regularnych odstępach czasu. Przyjmuje się, że typowy cykl menstruacyjny trwa średnio 28-30 dni, jednak w przypadku niewielu kobiet mamy do czynienia z „książkowym” cyklem miesiączkowym.

Przyjmuje się, że fizjologiczny, prawidłowy cykl menstruacyjny może trwać od 21 do 32 dni, przy czym niewielkie odchylenia od normy na etapie życia każdej kobiety nie muszą świadczyć o zaburzeniach hormonalnych. Wiemy już, że początek cyklu miesiączkowego wyznacza miesiączka, czyli wydalenie złuszczonej błony śluzowej macicy przez pochwę. To etap poprzedzający 3 fazy cyklu menstruacyjnego, które mają na celu przygotować organizm kobiety na poczęcie dziecka. Cykl miesiączkowy trwa od pierwszego dnia miesiączki do dnia poprzedzającego następne krwawienie menstruacyjne.

Fazy cyklu miesiączkowego

Cykl miesiączkowy dzielimy na 3 fazy, przed którymi następuje krwawienie menstruacyjne. Długość każdej z nich przedstawimy na podstawie 28-dniowego cyklu menstruacyjnego. Warto wiedzieć, że długość każdej z faz bywa specyficzna dla każdej z kobiet oraz może zmieniać się np. pod wpływem zaburzeń hormonalnych i innych czynników, do których zaliczamy stany fizjologiczne spowodowane np. chorobą i stresem.

Cykl miesiączkowy dzieli się na fazę folikularną (fazę pęcherzykową), owulację i fazę lutealną. To następujące po sobie etapy cyklu miesiączkowego. Przyjmując, że miesiączka trwa średnio 4 dni, w ostatnim dniu krwawienia rozpoczyna się faza folikularna i trwa ona do 13 dnia cyklu. W tym czasie następuje wzrost pęcherzyka Graffa pod wpływem wzrostu estrogenu.

Faza folikularna trwa średnio 9 dni. Owulacja (jajeczkowanie), czyli 2 faza cyklu menstruacyjnego następuje pomiędzy 13-15 dniem cyklu i trwa 1 dzień. Wówczas pęcherzyk Graffa pęka, uwalniając przygotowaną na zapłodnienie komórkę jajową. W okresie owulacji poziom estrogenu osiąga najwyższe stężenie, co skutkuje m.in. nieznacznym wzrostem temperatury ciała.

Ostatnia faza cyklu menstruacyjnego to faza lutealna. Wówczas obserwowany jest rozrost śluzówki macicy w celu przygotowania jej na przyjęcie zapłodnionej komórki jajowej. W czasie trwania fazy lutealnej następuje także wzrost poziomu progesteronu. Jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia i zagnieżdżenia się komórki jajowej w macicy, jej śluzówka zaczyna się złuszczać i pojawia się kolejna miesiączka.

