8 objawów, świadczących o owulacji. To dobry moment na zajście w ciążę

Nowoczesne aplikacje zastąpiły tradycyjne metody wyznaczania dni płodnych oraz momentu owulacji. Nie oznacza to jednak, że są one nieomylne – najlepszym sposobem na wyznaczenie dnia owulacji jest obserwacja własnego cała oraz nauczenie się rozpoznawania sygnałów, które ono wysyła.

Cykle menstruacyjny – jak rozpoznać owulację?

W celu wyboru dobrego momentu na zajście w ciążę konieczna jest obserwacja zmian zachodzących w ciele kobiety w czasie cyklu menstruacyjnego. Pozwoli to nauczyć się rozpoznawania sygnałów, które mogą świadczyć o rozpoczęciu się dni płodnych oraz o owulacji. Objawy te pojawiają się u większości kobiet w każdym miesiącu, więc niezbędne jest prowadzenia kalendarzyka, w którym będziemy zaznaczać moment rozpoczęcia i zakończenia miesiączki oraz towarzyszące nam podczas cyklu menstruacyjnego objawy i dolegliwości. Tradycyjny kalendarzyk mogą zastąpić aplikacje na smartfona, jednak nie należy bezgranicznie ufać w wiarygodność ich wyliczeń.

Owulację możemy rozpoznać, biorąc pod uwagę zarówno temperaturę naszego ciała, jak i inne objawy. W większości kobiet są one na tyle specyficzne, że nietrudno przeoczyć momentu jajeczkowania.

Objawy dni płodnych

Dni płodne oraz związana z nimi owulacja (jajeczkowanie) przypadają w połowie cyklu menstruacyjnego. Tak jest w teorii, jednak warto wziąć pod uwagę różne czynniki, które zaburzają „książkową” owulację i powodują problemy z precyzyjnym wyznaczeniem momentu jajeczkowania. Cykl menstruacyjny może trwać 21, 24, 28, 30, a nawet 35 dni, jednak u wielu kobiet trwa około 28 dni. Na skrócenie i wydłużenie cyklu menstruacyjnego wpływają m.in.:

zmiany diety,

przewlekły stres,

zaburzenia hormonalne,

brak snu,

stosowanie niektórych leków np. tabletek antykoncepcyjnych,

schorzenia przewlekłe.

Dni płodne wyznacza się na podstawie długości cyklu. Owulacja pojawia się w połowie cyklu menstruacyjnego, jednak zwiększone szanse na zajście w ciążę pojawiają się tuż przed i po momencie jajeczkowania. Z tego względu najlepszy okres do starania się o dziecko rozpoczyna się na 3 dni przed owulacją i trwa do dwóch dni po uwolnieniu komórki jajowej. W tym czasie można zajść w ciążę, nawet jeżeli nie współżyjemy w dniu jajeczkowania – plemniki w optymalnych warunkach zachowują swoją ruchliwość i żywotność do 3 dni.

Objawy dni płodnych są podobne do objawów momentu owulacji, jednak bywają mniej nasilone. Zaliczamy do nich:

zmianę gęstości śluzu szyjkowego (staje się rzadki i śliski),

zwiększoną wilgotność pochwy,

zmianę barwy śluzu szyjkowego z białego lub żółtawego na przezroczystą,

podwyższenie temperatury ciała o kilka kresek (temperaturę należy mierzyć w pochwie tuż po przebudzeniu).

Objawy owulacji

Momentowi owulacji także towarzyszą specyficzne objawy. Wiele kobiet odczuwa w tym czasie ból owulacyjny, czyli charakterystyczne uczucie kłucia oraz innego dyskomfortu w okolicy prawego lub lewego jajnika (w zależności od tego, z którego jajnika uwalniana jest komórka jajowa), a także ogólny dyskomfort w podbrzuszu. W momencie owulacji mogą pojawić się także:

plamienie owulacyjne (podbarwiona krwią wydzielina z pochwy),

bolesność piersi.

W momencie owulacji zmienia się również samopoczucie kobiety. Podwyższony poziom progesteronu powoduje:

przypływ energii,

zwiększoną ochotę na seks.

Nietypowe objawy owulacji

W przypadku niektórych kobiet owulacja przebiega z dodatkowymi objawami np. migrenowym bólem głowy, rozwolnieniem, częstym oddawaniem moczu, silnymi bólami brzucha, nudnościami, bólem krzyża oraz uczuciem niepokoju. Winne temu są hormony, które w zależności od indywidualnego stanu zdrowia mogą wpływać na pojawienie się dodatkowych i nie zawsze kojarzonych z owulacją objawów.

Czytaj także:

Używanie konopi indyjskich w ciąży wiąże się z większym ryzykiem autyzmu