Globalne ocieplenie coraz bardziej szkodzi zdrowiu! Ważny apel 220 czasopism i serwisów medycznych z całego świata

5 mln zgonów rocznie powodują obecnie ekstremalne temperatury, do których przyczyniają się zanieczyszczenia spowodowane działalnością człowieka. Skażenie środowiska można przeliczyć na konkretne liczby ofiar śmiertelnych.

Zmiany klimatyczne są coraz bardziej... zabójcze

Według danych opublikowanych na łamach „The Lancet Planetary Health”, 4,5 mln osób umiera co roku przez niespotykane dotąd w wielu miejscach globu mrozy, a pół miliona przez nadzwyczajne upały, które zdarzają się w wyjątkowo chłodnych dotąd rejonach, a ostatnio na niespotykaną wcześniej skalę nawiedziły nawet Syberię.

Do tego dochodzą miliony poszkodowanych przez wdychanie rakotwórczego smogu, który przyczynia się zarówno do poważnego wzrostu ryzyka zawału mięśnia sercowego, jak i wielu różnych nowotworów. Tylko w Indiach smog skraca życie o 9 lat, a w równie wysoko plasującym się w niechlubnych statystykach Krakowie – co najmniej o rok.

Sytuacja jest już tak zła, że redaktorzy naczelni wszystkich największych czasopism medycznych i serwisów poświęconych zdrowiu postanowili połączyć siły, by uzmysłowić, czym grozi dalsze bierne przyglądanie się katastrofie klimatycznej.

Ochrona zdrowia wymaga większej troski o środowisko. Apel 220 czasopism medycznych

Tuż przed zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych oraz międzynarodową konferencją klimatyczną COP26 redaktorzy naczelni największych i najbardziej prestiżowych na świecie czasopism medycznych napisali wspólny apel, by podjąć działania, które mogą ograniczyć skutki zmian spowodowanych przez globalne ocieplenie.

„To krytyczny moment dla rozpoczęcia wspólnych działań na rzecz rozwiązania globalnego kryzysu środowiskowego (...) Przed tymi kluczowymi spotkaniami, my – redaktorzy czasopism poświęconych zdrowiu z całego świata – wzywamy do podjęcia pilnych działań w celu utrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 1,5 st. C, powstrzymania niszczenia przyrody i ochrony zdrowia” – napisano w oficjalnym oświadczeniu.

Pod wspólną deklaracją podpisali się m.in. redakcje:

The Lancet,

New England Journal of Medicine,

The BMJ (British Medical Journal),

PLOS Medicine,

East African Medical Journal,

Chinese Science Bulletin,

International Nursing Review,

National Medical Journal of India,

Revista de Saúde Pública (Brazil),

Medical Journal of Australia,

CMAJ (Canadian Medical Association Journal),

Pharmaceutical Journal.

Zanieczyszczenia środowiska mają coraz większy wpływ na zdrowie. Jak nam szkodzą?

Negatywne oddziaływanie zmian spowodowanych przez skażenie środowiska naturalnego doprowadza nie tylko do szeregu chorób cywilizacyjnych, ale także powoduje szereg długofalowych konsekwencji, które mają zły wpływ na nasz organizm:

upośledzają inteligencję i prowadzą do zaburzeń funkcji poznawczych – pogarszają pamięć i mają szkodliwy wpływ na mózg zarówno dzieci i nastolatków (powodując m.in. wzrost ryzyka psychoz oraz depresji), jak i osób starszych – przyczyniając się do takich chorób neurodegeneracyjnych jak alzheimer;

zwiększają ryzyko chorób układu krążenia, mogą nasilać zawały mięśnia sercowego (zwłaszcza podczas mrozów), przyczyniają się do nadciśnienia tętniczego, zakrzepicy żył, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca lub niewydolności tego organu;

szkodzą płucom, narażają m.in. na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), raka płuc oraz alergie;

mogą powodować przedwczesny poród lub niską masę urodzeniową dziecka;

podnoszą ryzyko odwodnienia, niewydolnoci nerek lub nowotworów skóry (z powodu ekstremalnych upałów);

przyczyniają się do niedożywienia i spadku plonów w miejscach, w których dochodzi do katastrof klimatycznych;

mogą nasilać lokalne konflikty z powodu naruszonego bezpieczeństwa żywnościowego i powodować konieczność przymusowych przesiedleń z terenów najbardziej zagrożonych klęskami.

„Jako redaktorzy czasopism poświęconych zdrowiu wzywamy rządy i innych liderów do działania, wyznaczając 2021 rok jako ten, w którym świat wreszcie zmieni kurs” – napisano w podsumowaniu apelu.

Zdaniem jego autorów działania zapobiegające zmianom klimatycznym wymagają równie wielkiego zaangażowania i nakładów finansowych rządów najbogatszych państw jak w przypadku globalnej walki z pandemią COVID-19.

