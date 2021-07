Jak nam szkodzą ekstremalne temperatury? Upały zabijają pół mln ludzi rocznie – mrozy 4,5 mln

Sorry, taki mamy klimat – można by powiedzieć nawiązując do słynnych słów Elżbiety Bieńkowskiej. Patrząc na statystyki, już co dziesiąty zgon na świecie jest skutkiem anomalii temperatur, które przyczyniają się m.in. do chorób układu krążenia i układu oddechowego.

Na łamach „The Lancet Planetary Health” naukowcy zaprezentowali szokujące dane dotyczące statystyk śmiertelności z powodu wyjątkowo dotkliwych upałów i mrozów, jakich doświadczyliśmy pomiędzy 2000 a 2019 rokiem.

5 mln ludzi rocznie umiera przedwcześnie przez... pogodę

Po przeanalizowaniu danych z 750 lokalizacji w 43 krajach na świecie badacze doszli do wniosku, że nadmiernie wysoka lub niska temperatura przyczynia się do przedwczesnej śmierci ponad 5 mln ludzi, co stanowi około 9,43 proc. wszystkich zgonów (w tym 8,52 proc. z powodu nadmiernego zimna i około 0,91 proc. przez zbyt wysokie temperatury).

Oznacza to około 74 nadmiarowe zgony na każde 100 tys. zmarłych. Przoduje pod tym względem Azja, gdzie co roku notuje się około 2,6 mln przypadków śmiertelnych z powodu zmian pogodowych.

W Afryce umierają z zimna, w Europie Wschodniej – z powodu upałów

W Europie zmiany klimatyczne odpowiadają zaś za około 7 proc. śmierci – w większości z powodu mrozów. Co dziesiąty przypadek śmiertelny z powodu anomalii dotyczy zaś ofiar upałów.

Naukowcy oceniają, że wkrótce sytuacja ta może się odmienić, ponieważ w ostatnich latach ocieplenie w Europie następowało szybciej niż na pozostałych kontynentach – Europa Wschodnia ma najwyższy wskaźnik zgonów z powodu upałów (w Afryce Subsaharyjskiej obserwuje się zaś najwyższy wskaźnik zgonów z powodu... zimna).

W najgorszej sytuacji zdaniem badaczy są kraje śródziemnomorskie – najbardziej narażone na wysoką śmiertelność z powodu zmian klimatycznych.

Anomalie pogodowe coraz bardziej zagrażają naszemu zdrowiu i... życiu

Specjaliści ostrzegają, że średnia temperatura powierzchni Ziemi od 1880 roku rosła około 0,07°C na dekadę. Okazuje się, że od lat 90. XX wieku tempo to się potroiło, a po 2000 roku globalne ocieplenie doprowadziło do jeszcze większego wzrostu – średnio o 0,26°C na dekadę, co spowodowało 19 najcieplejszych lat od początku XXI wieku, a także serię ekstremalnych zjawisk pogodowych (w tym niespotykanego wcześniej nasilenia intensywności fal upałów).

Zmiany pogodowe w ostatnich latach nie pozostają obojętne na nasze zdrowie – niezależnie od pochodzenia etnicznego, płci, wieku i statusu socjoekonomicznego – ostrzegają naukowcy.

Tylko w USA w latach 2000-2006 ryzyko zgonu z powodu narażenia na mróz wzrosło z 5 do 12 proc. Natomiast ryzyko śmierci z powodu upałów wzrosło z 5 do 10 proc. Związek pomiędzy temperaturą otoczenia a ryzykiem śmiertelności zauważono także m.in. w Indiach, Australii, RPA oraz na terenie Unii Europejskiej.

Jakie choroby grożą nam z powodu drastycznych zmian temperatur?

Choć w ciągu ostatnich dwóch dekad więcej osób zmarło z powodu mrozu niż upałów, to naukowcy prognozują, że w kolejnych latach proporcje te będą się wyraźnie zmieniać. W przyszłości możemy notować coraz wyższą śmiertelność spowodowaną skutkami ekstremalnie wysokich temperatur.

Badacze ostrzegają, że jeśli nie podejmiemy działań, które mogłyby zapobiec rozwojowi zmian klimatycznych, wkrótce możemy się spodziewać jeszcze większej liczby przypadków śmiertelnych z powodu anomalii pogodowych.

Zarówno podczas mrozów, jak i w czasie upałów grożą nam m.in. częstsze zawały i udary mózgu, a także choroby układu sercowo-naczyniowego oraz problemy z układem oddechowym.

