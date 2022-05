Poznaj listę najzdrowszych owoców. Dlaczego na pierwszym miejscu znalazła się cytryna?

Cytryna zazwyczaj nie jest spożywana z przyjemnością, podobnie, jak większość innych kwaśnych rodzajów pożywienia. Doceniana jest głównie ze względu na swoje wszechstronne prozdrowotne działanie. Nie tylko rewelacyjnie wzmacnia układ odpornościowy, chroniąc go przed działaniem wolnych rodników czy wirusów, ale również wspomaga kondycję naczyń krwionośnych, pracę układu trawiennego czy kostnego. W kosmetyce stosuje się ją głównie do pielęgnacji cery naczyniowej, rozjaśniania cery oraz do wybielania plam pigmentacyjnych.

Flawonoidy, fitochemikalia

Badania wskazują, że flawonoidy zawarte w cytrynie wykazują właściwości przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe i przeciwcukrzycowe. Cytryna, zawiera też aktywne składniki zwane fitochemikaliami. Są to związki, które chronią rośliny przed chorobami. Najnowsze badania donoszą, że pełnią taką funkcję również u ludzi.

Inne składniki odżywcze

Sok z jednej cytryny o wadze 48 gramów zawiera tylko 11 kalorii i następujące składniki odżywcze:

3.31 gramów węglowodanów,

49 mg potasu,

18.6 mg witaminy C,

3 mg wapnia,

0,1 g błonnika.

Jak jeść cytryny?

Dietetycy zalecają codzienne picie soku z cytryny soku rozcieńczonego z wodą. Cytryna doskonale nadaje się do aromatyzowania potraw, można ją wycisnąć do sałatki, ryby czy mięsa. Wiele przepisów kulinarnych wykorzystuje również skórkę z organicznych cytryn.

Sprawdź, jakie jeszcze owoce znalazły się na liście najzdrowszych

Truskawki

Truskawki są doskonałym źródłem przeciwutleniaczy – zwłaszcza witaminy C. Porcja 3 dużych truskawek to tylko 17 kalorii, dostarcza:



4.15 g węglowodanów,1,1 g błonnika,9 mg wapnia,7 mg magnezu,83 mg potasu.31,8 mg witaminy C.Na szczególną uwagę zasługują zawarte w truskawkach antocyjany – flawonoidy, które wspomagają pracę serca.



Jak jeść truskawki?

Truskawki najlepiej jeść na surowo lub dodawać do płatków śniadaniowych czy jogurtu. Można też użyć je do koktajlu lub zrobić z nich dżem.



Pomarańcze



Pomarańcze są jednym z najbogatszych źródeł witaminy C, a jeden średni owoc zapewnia aż 117 proc.dziennej wartości witaminy C. Jedna pomarańcza zawiera:

65 kalorii,16.27 g węglowodanów,3,4 g błonnika,61 mg wapnia,14 mg magnezu,238 mg potasu,witaminy A i B.

Jak jeść pomarańcze?

Pomarańcze można jeść jako orzeźwiającą przekąskę lub wypić szklankę soku z tego owocu. Aromatu potrawom dodaje starta skórka pomarańczowa, którą można dodać do sałatki czy jogurtu.



Limonki



Limonki zapewniają dużą dawkę witaminy C, mają właściwości antybakteryjne i przeciwutleniające.

Sok z jednej limonki dostarcza:

11 kalorii,3.7 g węglowodanów,6 g wapnia,4 mg magnezu,51 mg potasu,13,2 mg witaminy C.

Jak jeść limonki?

Limonki dobrze sprawdzają się w pikantnych potrawach. Sok lub startą skórkę limonki, można dodać do sosów sałatkowych lub potraw z ryżu. Sok z limonki można też wypić z wodą, stanowi orzeźwiający napój.



Grejpfruty



Flawonoidy zawarte w grejpfrutach mogą pomóc w ochronie przed niektórymi nowotworami, stanami zapalnymi i otyłością. Związki zwane furanokumarynami, zawarte w tych owocach chronią przed stresem oksydacyjnym i nowotworami oraz wspomagają układ kostny.

Pół grejpfruta zawiera:

52 kalorii,13.11 g węglowodanów,2,0 g błonnika,27 g wapnia,11 g magnezu,166 g potasu,38,4 g witaminy C.

Jak jeść grejpfruta?

Plasterki grejpfruta można dodać do sałatki owocowej, co wzbogaci jej smak. Sok z grejpfruta można też wypić rozcieńczony wodą, stanowy orzeźwiający napój.



Jeżyny



Podobnie jak inne jagody, jeżyny zawierają antocyjany korzystnie wpływające na stan zdrowia, mają wysoką zawartość błonnika. Jeżyny wzmacniają pracę jelit i zdrowie serca.

Pół szklanki jeżyn zawiera:



31 kalorii,6.92 g węglowodanów,3,8 g błonnika,21 mg wapnia,14 mg magnezu,117 mg potasu,15,1 mg witaminy C.

Jak jeść jeżyny?

Jeżyny najlepiej jeść świeże, dodawać je do jogurtu na śniadanie lub deser. Mrożone jeżyny doskonale nadają się do koktajli.Czytaj też:

Odpowiednia dieta zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy. Sprawdź i zastosuj