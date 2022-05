Uwaga: intensywne ćwiczenia mogą wywoływać hipoglikemię. Sprawdź, jak można temu zapobiec

Na gwałtowne spadki poziomu glukozy narażone są głównie osoby chore na cukrzycę, ale nie tylko. Zdarza się, że wysiłek fizyczny wywołuje gwałtowny skok insuliny, co również może spowodować hipoglikemię. Objawia się ona najczęściej: kołataniem serca, zmęczeniem i drżeniem mięśni. Specjaliści zapewniają, że istnieją sposoby, aby bezpiecznie ćwiczyć. To przede wszystkim odpowiednie odżywianie i regularne badanie poziomu cukru.

Co jeść przed treningiem?

Ćwiczenie z pustym żołądkiem może wywołać hipoglikemię i takiej sytuacji należy bezwzględnie unikać. Dietetycy doradzają, żeby godzinę przed treningiem zjeść przekąskę składającą się z białka i węglowodanów.

„Ponieważ aktywność fizyczna może obniżyć poziom cukru we krwi, ważne jest, aby zjeść przekąskę przed treningiem. Żeby zapobiec hipoglikemii, dla osób, które nie są chore na cukrzycę, zaleca się zjedzenie co najmniej jednego grama węglowodanów na kilogram masy ciała, od 1 do 4 godzin przed każdym treningiem” – wyjaśnia Vandana Sheth, dietetyczka z Los Angeles.

Zalecenia dotyczące chorych na cukrzycę

Osoby chore na cukrzycę typu 1 powinny dostarczyć organizmowi od 10 do 20 gramów glukozy. Osoby z cukrzycą typu 2, które przyjmują leki, powinny kontrolować poziom cukru we krwi przed ćwiczeniami. Jeśli jest poniżej 100 mg / dl, przed rozpoczęciem ćwiczeń powinny spożyć od 15 do 20 gramów węglowodanów.

Osoby chore na cukrzycę, które regularnie ćwiczą, powinny skorzystać z porad dietetyka, aby zaplanować odpowiednią ilość i jakość posiłków w ciągu dnia. Dietetyczka Vandana Sheth podaje listę pomysłów na to, co zjeść przed treningiem, żeby mieć siłę do ćwiczeń i nie obawiać się nagłego spadku cukru. Oto niektóre z nich:

pieczone słodkie ziemniaki z tartym serem i czarną fasolą,

komosa ryżowa z warzywami,

smażone warzywa z kurczakiem, warzywami i makaronem pełnoziarnistym,

chili con carne z czerwoną fasolą i krakersami pełnoziarnistymi,

kanapka z masłem orzechowym i bananem na chlebie pełnoziarnistym,



płatki owsiane z orzechami i jagodami,

jogurt z jagodami.



