Nowe przypadki małpiej ospy w Polsce. Ile zakażeń przybyło w ciągu tygodnia?

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), liczba zakażeń w Polsce wynosi 121 przypadków. Tydzień wcześniej były to 104 przypadki – wtedy liczba potwierdzonych zakażeń w kraju przekroczyła próg setki.

Małpia ospa – sytuacja w Europie

Światowa Organizacja Zdrowia wciąż ocenia zagrożenie małpią ospą w regionie europejskim jako wysokie. Na pierwszym miejscu wśród krajów z największą liczba zakażeń pozostaje Hiszpania – to 6283 przypadki (tydzień wcześniej było ich 5719). Drugie i trzecie miejsce od kilku tygodni przemiennie zajmują Wielka Brytania i Niemcy. Obecnie Wielka Brytania ma 3340 przypadków, a Niemcy 3319. Na czwartej pozycji znajduje się Francja z 2889 przypadkami. W ciągu ostatniego tygodnia próg 1000 zakażeń przekroczyła Holandia.

Jak rozpoznać małpią ospę?

Wczesne objawy zakażenia mogą przypominać przeziębienie lub grypę (to ból głowy, gorączka, zmęczenie, bóle mięśni, obrzęk węzłów chłonnych). Dopiero później pojawia się charakterystyczna dla choroby wysypka.

Wysypka spowodowana zakażeniem wirusem małpiej ospy wygląda podobnie do tej występującej przy ospie wietrznej. Po kilku dniach przekształca się w pęcherze wypełnione ropą. Zanim jednak rozprzestrzeni się po całym ciele, zwykle pojawia się na twarzy. Może również wystąpić w okolicy narządów płciowych. Trzeba podkreślić, że zwykle przebieg choroby jest łagodny. Trwa ona od dwóch do trzech tygodni i w większości przypadków nie wymaga hospitalizacji. Do tej pory najwięcej przypadków małpiej ospy stwierdzono w grupie mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami.

