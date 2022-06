Sprawdź, czy masz te objawy! Wytypowano wczesne symptomy małpiej ospy

Od ekspozycji na wirusa, do pojawienia się objawów może upłynąć od pięciu do 21 dni. Pierwsze objawy małpiej ospy mogą być podobne do grypy – wskazują lekarze.

Grypopodobne objawy

Czasami osoba z ospą małpią poczuje się tak, jakby zapadła na przeziębienie lub grypę. Czuje się tak na kilka dni przed pojawieniem się wysypki. Objawy obejmują:

ból głowy,

gorączkę,

obrzęk węzłów chłonnych,

bóle mięśni i ciała,

zmęczenie.

Wysypka

Wysypka spowodowana zakażeniem wirusem małpiej ospy wygląda podobnie do tej występującej przy ospie wietrznej. Po kilku dniach przekształca się w pęcherze wypełnione ropą. Zanim jednak rozprzestrzeni się po całym ciele, zwykle pojawia się na twarzy. Może również wystąpić w okolicy narządów płciowych. W takich przypadkach jest najbardziej zaraźliwa – wskazują lekarze.

Jak można zarazić się małpią ospą?

Ospa małpia rozprzestrzenia się poprzez bliski kontakt: życie z kimś, kontakty seksualne – wyjaśnia dr Saad Omer, dyrektor Yale Institute for Global Health. Nie oznacza to jednak, że wirus jest przenoszony drogą płciową – dodaje.

Czy choroba zagraża życiu?

Zwykle przebieg choroby jest łagodny. Trwa ona od dwóch do trzech tygodni. W niektórych przypadkach może jednak powodować śmierć – wskazują lekarze. Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia śmiertelność wynosiła około 3 do 6 proc. Zachodnioafrykański wirus ospy małpiej jest uważany za łagodniejszy niż środkowoafrykański. Ospa małpia stanowi zagrożenie zwłaszcza dla osób z obniżoną odpornością, poddawanym chemioterapii oraz dzieci. Do tej pory nie odnotowano jednak zgonów dzieci, wiadomo jedynie o przypadku hospitalizacji w Wielkiej Brytanii.

Jak uchronić się przed zakażeniem?

Nie ma szczególnych zaleceń, dotyczących zakażenia małpią ospą. Lekarze wskazują, żeby zachowywać się zgodnie z podstawami zdrowia publicznego. Należy więc dbać o higienę rok, unikać dużych skupisk ludzkich, zachowywać dystans społeczny. Zachęcają również do szczepień przeciw małpiej ospie, jeśli będą dostępne.

