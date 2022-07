Czy małpia ospa przenosi się droga płciową? Dyskusja powraca

Dla portalu Wirtualna Polska ten temat wypowiedziała się prof. Agnieszka Szuster–Ciesielska, wirusolog i immunolog. Ekspertka tłumaczy, że małpia ospa przenosi się przez bliski kontakt z osobą zakażoną, czyli chorobą można się zarazić np. przez podanie ręki, uścisk albo pocałunek z osobą zakażoną. Wirus jednak nie rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi.

„Wisus obecny jest w ślinie, więc rozmowa z zakażonym w bliskiej odległości może spowodować przeniesienie wirusa z dużymi kroplami wydzieliny. Należy jednak odróżnić tę drogę od transmisji oddechowej, kiedy małe cząstki aerozolu z wirusem mogą przenosić się na większe odległości, jak w przypadku SARS–CoV–2 czy grypy” – wskazuje ekspertka.

Do zakażenia małpią ospą może dojść przez kontakt z przedmiotami, których dotykał chory

Prof. Szuster–Ciesielska dodaje, że istnieje jeszcze droga pośrednia przenoszenia wirusa poprzez kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami wspólnego użytku, których dotykała osoba chora. Przywołuje wydarzenia z czasów wojny angielsko–francuskiej na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Wtedy koce, którymi przykrywali się żołnierze chorujący na ospę prawdziwą, były przekazywane wrogim plemionom Indian, co doprowadziło wśród nich do licznych zachorowań i zgonów. Taka droga przenoszenie małpiej ospy też jest możliwa. Do zakażenia małpią ospą może dojść przez kontakt z przedmiotami, których dotykała osoba chora, jak np. pościel, albo ręczniki – wskazuje ekspertka.

Czy małpia ospa przenosi się drogą płciową?

Ekspertka odnosi się do najnowszego wywiadu wirusologa prof. Włodzimierza Guta udzielonego „Rzeczpospolitej”. Profesor powiedział w nim, że małpia ospa to choroba „łatwo roznosząca się w środowiskach homoseksualnych”. Dodał, że „W tego typu kontaktach seksualnych częściej dochodzi do uszkodzeń i kontaktu z krwią zakażonego. Ale biorąc pod uwagę to, że część z tych osób jest biseksualna, należy liczyć się z ryzykiem rozniesienia choroby wśród innych grup”.

Prof. Szuster–Ciesielska wyjaśnia, że małpia ospa przenosi się przy bliskim kontakcie z płynami fizjologicznymi osoby zakażonej, a to oznacza, że do transmisji może dochodzi również podczas seksu, ale nie ma znaczenia, czy jest to kontakt homoseksualny czy heteroseksualny. Tłumaczy, że nie oznacza to również, że małpia ospa jest przenoszoną drogą płciową. Podkreśla, że do tej pory nie ma dowodów na to, że choroba może być przenoszona drogą płciową, jak np. HIV.

„Termin kontakt płciowy jest pojemny i nie musi oznaczać samego aktu seksualnego, ale także bliskie fizyczne zbliżenie skóra do skóry” – mówi prof. Szuster–Ciesielska.

Czytaj też:

Europie grozi zalew tropikalnych chorób. Sprawdź, które są największym zagrożeniem