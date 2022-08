Małpia ospa może wywołać silny ból. „Jakby wbijano we mnie żyletki”

Małpia ospa to choroba, która powoduje osłabienie organizmu. Objawy małpiej osoby pojawiają po 7-14 dniach od momentu zakażenia i w pierwszej fazie choroby przypominają przeziębienie lub lekką grypę. Chorzy mogą skarżyć się na osłabienie, bóle mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, mogą mieć również gorączkę.

Małpia ospa wywołuje silny ból

Po kilku dniach objawy się zaostrzają. Cechą charakterystyczną małpiej ospy dotychczas były plamy skórne, które wypełniają się ropą i tworzą na skórze strupy. Początkowa wysypka dość szybko przeistacza się w pęcherze wypełnione ropną treścią. Mogą one występować na całym ciele, a także w okolicach narządów intymnych oraz na podeszwach stóp, przez co sprawiają ból.

Chorzy skarżą się jednak na jeszcze jeden objawy małpiej ospy – niezwykle silny ból mięśni i stawów. „Ciągle miałem wrażenie, że wbijano we mnie żyletki – nie wyobrażam sobie żadnego innego porównania, ból był tak silny” – opowiadał AFP 27-letni Corenting Hennebert o swoich przeżyciach po chorobie.

Małpia ospa na świecie

Małpia ospa to choroba pochodzenia zwierzęcego, którą po raz pierwszy opisano w 1958 roku w Afryce. Od lat 70. co kilka lat obserwowano występowanie pojedynczych ognisk małpiej ospy w Afryce. Choroba nie występowała w innych miejscach na świecie.

Dziś sytuacja się zmieniła, a wirus występuje w wielu krajach w Europie oraz w Ameryce Północnej. Najwięcej przypadków dotychczas odnotowano w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii. Do 27 lipca 2022 roku w Polsce zgłoszono ponad 100 przypadków małpiej ospy.

Czy małpią ospę można wyleczyć?

Małpia ospa zazwyczaj ma łagodny przebieg, a leczenie jest jedynie objawowe. Jest to choroba wirusowa, dlatego w leczeniu jej nie stosuje się antybiotyków. Przy silnych bólach mięśni oraz gorączce podaje się środki przeciwbólowe i obniżające temperaturę ciała. Choroba może trwać dość długo, nawet kilka tygodni, ale po tym czasie zazwyczaj chory wraca do zdrowia i do pełnej formy fizycznej.

Małpia ospa jest jednak bardzo zaraźliwa, dlatego w przypadku wykrycia choroby zalecana jest przynajmniej 21-dniowa izolacja.

