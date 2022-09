Czy woda utleniona pomoże na raka? Lekarze mają jedną odpowiedź

Woda utleniona, czyli nadtlenek wodoru, to środek stosowany w produktach czyszczących, dezynfekujących, wybielaczach, odplamiaczach do tkanin czy farbach do włosów. Ale w każdym z tych przypadków jej użycie ogranicza się do ewentualnego kontaktu ze skórą. Zastosowanie jej chociażby na błonę śluzową w jamie ustnej może spowodować oparzenia jamy ustnej i gardła. Połknięcie – podrażnienie przewodu pokarmowego, nudności, blokowanie przewodu oddechowego spowodowanego pienieniem, a nawet drgawki, bezdech i zatrzymanie krążenia.

Woda utleniona na raka, AIDS i choroby serca?

– Nie są znane żadne badania, które dowiodłyby skuteczności wody utlenionej w terapii antyrakowej czy jakiejkolwiek innej. Takie próby zakrawają na szarlatanerię – ostrzega onkolog dr n. med. Grzegorz Luboiński.

Mimo to niektórzy promują wodę utlenioną jako sposób nie tylko na nowotwory, ale też AIDS czy choroby serca i zalecają nawet jej… picie. Skąd ten pomysł? Badania nad związkiem między komórkami rakowymi a tlenem rozpoczęły się już w latach 50. XX wieku. Pomysł wywodzi się z teorii, że raka może powodować niski poziom tlenu, a nadtlenek wodoru jest związkiem natleniającym. W myśl tej zasady nadtlenek wodoru powinien zabić komórki rakowe, „zalewając” je większą ilością tlenu, niż są w stanie „obsłużyć”.

Dotychczas nie udało się jednak udowodnić, że to skuteczna metoda, a komórki rakowe rozwijają się wskutek nałożenia się szeregu jednocześnie występujących czynników (genetycznych, środowiskowych itd.). Co warto wiedzieć w kontekście rzekomych leczniczych walorów wody utlenionej, to przy okazji badań przekonano się, że komórki rakowe rosną bez tlenu, ponieważ rozprzestrzeniają się tak szybko, że naczynia krwionośne nie są w stanie dostarczyć im tlenu wystarczająco szybko. Oznacza to, że komórki rakowe mogą przetrwać z tlenem lub bez — więc zalanie ich tlenem nie zatrzyma ich wzrostu.

Co więcej – okazało się, że komórki rakowe wytwarzają własny nadtlenek wodoru, który może im pomóc w rozwoju. Sugeruje to, że stosowanie nadtlenku wodoru jako leczenia raka może w rzeczywistości pomóc komórkom rakowym przetrwać.

Kiedy woda utleniona może zaszkodzić?

Warto sobie uświadomić jakie szkody w organizmie może przynieść niewłaściwe zastosowanie wody utlenionej. Jej wypicie może m.in. powodować podrażnienie żołądka, oparzenia jamy ustnej i gardła, wrzody, wzdęcia żołądka, utratę przytomności, problemy z oddychaniem.

Wstrzyknięcie zaś może spowodować: zapalenie naczyń krwionośnych w miejscu wstrzyknięcia, niszczenie krwinek czerwonych (hemoliza krwinek czerwonych), niewydolność nerek, śmiertelne zatory gazowe. Dlatego w 2006 roku Agencja ds. Żywności i Leków wydała ostrzeżenie przed stosowaniem 35 proc. nadtlenku wodoru w leczeniu, twierdząc, że może on powodować poważne problemy zdrowotne, w tym śmierć.

