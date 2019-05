Kaszel i katar u dziecka? To nie musi być przeziębienie

Dla rodziców każda kolejna infekcja to czas ogromnego stresu i duży kłopot, zwłaszcza gdy leczenie nie przynosi efektów, a katar i inne objawy stale nawracają. Wówczas najlepiej udać się do alergologa, bo powtarzające się objawy przypominające przeziębienie oraz ciągłe zapalenia oskrzeli mogą wskazywać na alergię. Jakie są objawy alergii u dzieci?

Jak wzmocnić odporność dziecka?

Układ immunologiczny dziecka zaczyna prawidłowo funkcjonować około 12. roku życia. To właśnie dlatego małe dzieci są szczególnie narażone na infekcje wirusowe, które często przeradzają się w bakteryjne zakażenia gardła, zatok oraz dolnych dróg oddechowych. W kształtowaniu układu odpornościowego każdego malucha ogromną rolę odgrywa prawidłowo skomponowana dieta, czyli karmienie piersią lub wybór podobnego w składzie do pokarmu naturalnego mleka modyfikowanego oraz późniejszy, jak najbardziej urozmaicony, sposób odżywiania. Znacznie częściej chorują dzieci, które od pierwszych chwil życia wychowują się w niemal sterylnych warunkach i są one także bardziej narażone na rozwój alergii.

Jak odróżnić alergię od przeziębienia?

W pierwszych miesiącach i latach życia dziecka częste przeziębienia mogą być normą. Istnieje jednak kilka dość znaczących różnic, które z czasem stają się coraz bardziej widoczne. Jak odróżnić przeziębienie od alergii? Czy katar i kaszel u dziecka zawsze oznaczają przeziębienie?

Katar infekcyjny a katar alergiczny

Katar to częsta przypadłość maluchów. Towarzyszy on nie tylko infekcjom wirusowym i alergii, ale także ząbkowaniu. W przypadku infekcji wirusowych katar jedynie początkowo jest wodnisty i w ciągu kilku dni zmienia zarówno swoją konsystencję, jak i kolor – staje się bardziej gęsty, czasami wręcz ciągnący; początkowo przeźroczysty katar wirusowy staje się biały oraz może przybierać barwę żółtą i zieloną – wówczas warto skonsultować się z lekarzem, bo może to być objaw nadążenia bakteryjnego.

Katar alergiczny nie zmienia swojej konsystencji, choć okresowo może zmieniać barwę. Jest on wodnisty, cieknie i kapie z nosa cały czas, a nocą spływa do gardła, powodując kaszel oraz krztuszenie się dziecka. Towarzyszy mu kichanie i swędzenie nosa; mały alergik często pociera nos w ciągu dnia i przez sen, co może powodować atak kichania.

Cechą charakterystyczną kataru alergicznego jest to, że pojawia się okresowo np. wiosną lub jesienią oraz w określonych sytuacjach np. zawsze, gdy dziecko bawi się w ogrodzie lub idzie spać. Mały alergik może też reagować katarem po zjedzeniu jakiegoś pokarmu np. zawierającego białka mleka oraz na skutek kontaktu ze zwierzętami futerkowymi.

Kaszel na tle alergicznym

Zarówno w czasie przeziębienia, jak i podczas alergii dziecko może kaszleć. W czasie infekcji wirusowej kaszel jest początkowo suchy, ale po krótkim czasie zmienia się w kaszel mokry. W większości przypadków kaszel związany z przeziębieniem szybko mija po podaniu odpowiedniego syropu.

Kaszel alergiczny najczęściej jest suchy i towarzyszy mu swędzenia gardła oraz podniebienia. W skrajnych przypadkach napad kaszlu może przebiegać wraz ze skurczem oskrzeli, przez co dziecku jest trudno oddychać; można wówczas usłyszeć charakterystyczne świsty oskrzelowe, które są wskazaniem do pilnej konsultacji lekarskiej.

Podsumowując, nawracający katar i kaszel u dziecka zawsze warto skonsultować z alergologiem, jeżeli leczenie objawowe, bo takie stosuje się przy infekcjach wirusowych, nie przynosi efektu, a uciążliwe objawy stale nawracają. Ich bagatelizowanie może doprowadzić do poważnych konsekwencji – u dzieci szczególnie łatwo rozwija się astma oskrzelowa, która wymaga specjalistycznego leczenia.

