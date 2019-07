5 objawów, których nie powinien ignorować żaden mężczyzna

Przewlekły kaszel

Co powinno zaniepokoić? Stały, suchy kaszel, który trwa cztery tygodnie lub dłużej (wystarczająco długo, by doprowadzić cię do szału), lub częsta chrypka. To może być podstępny znak choroby refluksowej przełyku, ale także raka płuc, astmy, niewydolności oddechowej.



Spadek nastroju lub agresja

Jesteś zły, rozdrażniony lub agresywny? Masz problem z panowaniem nad emocjami? Depresja w przypadku mężczyzn może dawać takie właśnie objawy, choć większości osób kojarzy się ze smutkiem. Zaniepokoić powinno także nagłe podejmowanie ryzykownych decyzji, zmiana zachowania.



Problemy z erekcją

Zaburzenia erekcji mogą pojawić się także w młodym wieku i często są wynikiem stresu, sięgania po używki, ogólnym przemęczeniem organizmu. Przez chwilę można problem bagatelizować, ale jeśli zwykłe sposoby nie pomagają (jak odpoczynek, zmiana diety), warto przejść się do lekarza, ponieważ zaburzenie erekcji może wynikać z problemów sercowo-naczyniowych.



Problemy z oddawaniem moczu

Częściej musisz korzystać z toalety? W tym celu wstajesz kilka razy w nocy? A może zauważyłeś, że strumień moczu się zmniejszył? Inny kolor, np. mocz jest zabarwiony krwią? To mogą być pierwsze objawy przerostu prostaty, a niestety także raka gruczołu krokowego. Częste parcie na pęcherz może natomiast być objawem cukrzycy.



Niepokojąca krostka

Na twojej szyi ciągle pojawia się krostka? A może wydaje ci się, że to pryszcz lub wrastający włos? A może jest takie miejsce, w którym zawsze się zacinasz, przez co nieustannie na skórze masz strupek, który zdrapujesz lub ponownie usuwasz podczas golenia? Warto przyjrzeć się temu bliżej, ponieważ może to być rak podstawnokomórkowy, który zdecydowanie częściej atakuje mężczyzn. Co zrobić? Udać się do dermatologa.

Sprawdź inne objawy, które wymagają wizyty u lekarza:

Mętny mocz

Nie tylko stolec należy obserwować. Warto również kontrolować kolor moczu. Powinien być jasny, słomkowy, przezroczysty. Jeżeli robi się ciemny, najprawdopodobniej jesteśmy odwodnieni. Zaniepokoić powinien także mocz mętny lub podbarwiony krwią. Może być oznaką infekcji dróg moczowych, kamieni nerkowych, zakażenia przenoszonego drogą płciową lub cukrzycy.



Zmęczenie po przespanej nocy

Wydaje ci się, że przesypiasz całą noc, a jednak rano kompletnie nie masz sił, jesteś niewyspany i zmęczony? Możliwe, że zmagasz się z bezdechem sennym. Zarówno obturacyjny bezdech senny (mięśnie rozluźniają się podczas snu, powodując zwiotczenie tkanek miękkich w tylnej części gardła i blokują drogi oddechowe), jak i centralny bezdech senny (mózg nie sygnalizuje organizmowi oddychania) prowadzą do zakłócenia snu.



Zmiana w wypróżnieniach

Niewiele osób analizuje swoje stolce. Prędzej już zwracamy uwagę na częstotliwość wypróżnień, ponieważ zarówno zaparcia, jak i biegunki są bardzo nieprzyjemne i potrafią spędzić sen z powiek. Mimo wszystko powinniśmy oglądać także nasze stolce. Jeśli zmieni się ich konsystencja lub kolor, należy porozmawiać o tym z lekarzem, ponieważ może to być pierwszy objaw raka jelit. Wizyta u lekarza jest konieczna, jeśli: wystąpiły zmiany w perystaltyce jelit, są one częste lub nie ustępują przez kilka dni – mowa o zaparciach, biegunce czy wzdęciach; pojawiło się krwawienie z odbytnicy – dlatego też po podtarciu się warto rzucić okiem na papier toaletowy; stolec zrobił się ciemny – co może świadczyć o krwi w stolcu; na powierzchni stolca znajdują się smużki jasnej krwi; męczą nas skurcze i ból brzucha; zmagamy się z niewyjaśnionym zmęczeniem i znacznym spadkiem sił; pojawiła się niewyjaśniona utrata masy ciała.



Obrzęk dłoni lub stóp

Obrzęki bywają na ogół spowodowane zatrzymaniem wody np. w wyniku nadmiernego spożycia soli. Nie wolno jednak tego objawy bagatelizować, jeśli występuje często lub stale się utrzymuje. Obrzęk kończyn może być odzwierciedleniem bardziej znaczącego problemu zdrowotnego, który toczy się wewnątrz organizmu, takiego jak choroba nerek lub zastoinowa niewydolność serca.



Apetyt na niejadalne rzeczy

Jeżeli odczuwasz silną potrzebę zjedzenia czegoś "dziwnego" jak kostki lodu, kreda czy mydło, najprawdopodobniej zmagasz się z niedoborem żelaza. To jeden z najbardziej powszechnych niedoborów wśród kobiet i dzieci. Zaniepokoić powinna także blada skóra i silne zmęczenie, występujące nawet po najprostszych czynnościach.



Swędząca i sucha skóra

Sucha, swędząca i podrażniona skóra może wskazywać na reakcję alergiczną. Być może została wystawiona na działanie alergenu (np. proszek do prania), o którym nawet nie wiesz, że może ci zaszkodzić. Wówczas wszystko powinno minąć po usunięciu czynnika drażniącego (np. zmiana proszku). Jednak sucha i swędząca skóra może być objawem poważnej choroby, np. niedoczynności tarczycy. Jeśli pojawi się wysypka, która nie schodzi, a wręcz rozprzestrzenia się, koniecznie trzeba wybrać się do dermatologa.



Przekrwione oczy

Zaczerwienienie białek może być spowodowane różnymi czynnikami. Bywa, że wynika z reakcji alergicznej, niewyspania, zakrapianej imprezy. Pęknięcia naczyń krwionośnych może być też spowodowane intensywnym kaszlem lub katarem, wysiłkiem fizycznym. Wówczas objaw ten powinien dość szybko zniknąć i nie powodować większego dyskomfortu. Jeśli jednak przekrwione oczy masz przez dłuższy czas, w dodatku pieką, bolą lub szczypią, albo też pojawiły się problemy ze wzrokiem, należy udać się do lekarza. Może się okazać, że doszło do infekcji (np. zapalenie spojówek) lub pojawiły się początki jaskry.Czytaj także:

Masz te objawy? Prawdopodobnie w twojej diecie jest za dużo cukru