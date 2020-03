Ergonomiczna poduszka – dla kogo jest niezbędna?

Sygnałem do kupna poduszki ergonomicznej są bóle oraz drętwienie karku i szyi. Każdy, kto uskarża się na nie po wstaniu z łóżka, powinien pomyśleć o takiej poduszce.

Poduszka ergonomiczna – co to?

Poduszka ergonomiczna zapewnia właściwe ułożenie kręgosłupa w pozycji leżącej. Od zwykłej różni się twardością i kształtem – dostosowuje się do osoby leżącej i zatrzymuje ułożenie dzięki swoim specjalnym właściwościom. To sprawia, że kręgosłup zachowuje swoje naturalne krzywizny przez całą noc. Miękka poduszka nigdy nie utrzyma ułożenia, przez co możemy doczuwać skurcze i napięcia mięśni. Poduszka ergonomiczna polecana jest również osobom, które nie skarżą się na bóle kręgosłupa. Będzie działała prewencyjnie, zapobiegając wadom postawy. Polecana jest szczególnie osobom, które prowadzą siedzący tryb życia lub nie wykonują regularnych ćwiczeń.

Jaką poduszkę ergonomiczną wybrać?

Przede wszystkim należy zastanowić się nad odpowiednim kształtem i rozmiarem poduszki. Dostosowujemy go do budowy ciała, a przede wszystkim do wysokości barków. Drobniejsza osoba będzie potrzebować mniejszej poduszki, i na odwrót. Ważna jest także twardość materaca – jeśli mamy dość miękki, barki nieco się zapadają i potrzebna jest niższa poduszka. W przypadku twardego materaca warto wybrać wyższą. Poduszkę ergonomiczną najlepiej jest kupić w profesjonalnym sklepie ortopedycznym, gdzie obsługa może fachowo doradzić rozmiar. Standardowo dostępne są S, M oraz L. Przy zmianie dotychczasowej poduszki na ergonomiczną, kręgosłup potrzebuje kilku nocy aby przywyknąć do nowego ułożenia.

Korzyści ze stosowania poduszek ergonomicznych

Stosując poduszkę ergonomiczną odciążamy kręgi szyjne, narażone na skurcze po całym dniu aktywności. Obniża się napięcie mięśniowe przy szyi oraz karku oraz koryguje obręcz barkowa. Wpływa to na ułożenie całego kręgosłupa i przybranie odpowiedniej postawy. Poduszkę możemy dobrać w zależności od pozycji, w jakiej zazwyczaj śpimy – na boku, na plecach lub na brzuchu. Dzięki temu za każdym razem zachowamy zdrowe ułożenie szyi, barków oraz głowy.

Inne akcesoria ergonomiczne

Wśród dostępnych na rynku akcesoriów coraz większą popularność zdobywają również ergonomiczne myszki komputerowe. Mają za zadanie odciążyć włókna podczas wykonywania jednostajnych i powtarzalnych czynności – klików. W przypadku braku tego typu myszki można zaopatrzyć się w ergonomiczną podkładkę – to wydatek niższego rzędu, który z kolei odciąża nasz nadgarstek. W trosce o zdrowy kręgosłup warto stosować także nakładki na fotele, które stymulują do zachowania poprawnej postawy ciała. Możliwości wspierania się ergonomicznymi akcesoriami jest naprawdę wiele. Warto przetestować samodzielnie które z nich są dla nas najlepsze i podnoszą komfort pracy oraz wypoczynku.

Jak prawidłowo dbać o kręgosłup?

Poza stosowaniem ergonomicznych akcesoriów warto stawiać także na ćwiczenia rozciągające i rozluźniające mięśnie. Nawet 20-sto minutowa aktywność fizyczna dziennie pomoże uwolnić kręgosłup od napięć i poprawić ogólną kondycję organizmu. Szczególnie polecana jest osobom, które nie mają zbyt dużo ruchu na co dzień. To siedzenie jest największym wrogiem zdrowego kręgosłupa i prawidłowej postawy ciała. Ważne jest, by wykorzystywać każdą okazję do aktywności fizycznej. Nawet krótki spacer, aktywna przerwa od pracy czy rozruch wpłynie korzystnie na stan zdrowia kręgosłupa.

