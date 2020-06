Nasieniak – 5 objawów złośliwego nowotworu jądra

Złośliwy rak jąder, czyli nasieniak, rozwija się z komórek układu rozrodczego i stanowi około 40% wszystkich nowotworów jąder. Zgodnie ze statystykami, w ciągu ostatnich dziesięcioleci, liczba diagnozowanych nowotworów jąder wzrosła kilkukrotnie. Nowotwór jąder dotyka też coraz młodszych mężczyzn, dlatego warto poznać niepokojące objawy, które mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie.

Częste nowotwory u mężczyzn

Z męskim układem płciowym najczęściej kojarzony jest rak prostaty, jednak dotyczy on przede wszystkim mężczyzn w średnim i podeszłym wieku. Rak jąder atakuje najczęściej młodych mężczyzn pomiędzy 20. a 45. rokiem życia. Wśród wszystkich, diagnozowanych nowotworów jąder nasieniaki stanowią mniej niż połowę przypadków; około 60% nowotworów jąder to nienasieniaki, choć zdarza się, że w obrębie jednego jądra wykrywane są obydwa typy nowotworu. W przypadku nasieniaków jądra szczególnie niebezpieczne są przerzuty, które pojawiają się stosunkowo szybko i obejmują kluczowe narządy m.in. płuca.

Z powodu raka jąder co roku umiera około 100 mężczyzn; obecnie wykrywa się ponad 1000 przypadków raka jąder każdego roku, jednak u zdecydowanej większości pacjentów udaje się pokonać chorobę. Ma to związek z dużą wrażliwością nasieniaków i nienasieniaków na stosowane leczenie. Ważne: po wyleczeniu raka jądra ryzyko, że rozwinie się on ponownie pod postacią nasieniaka, wielokrotnie wzrasta, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka i systematyczne kontrolowanie stanu zdrowia.

Rodzaje nasieniaków jądra

Nasieniaki jądra dzielą się na guzy klasyczne i guzy spermacytowe. Mogą charakteryzować się różnym stopniem zaawansowania i dotyczyć jedynie samego jadra, zlokalizowanych w niedalekiej odległości węzłów chłonnych lub powodować odległe przeczuty. Stopień zaawansowania choroby ma duży wpływ na przebieg leczenia oraz rokowania, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka i systematyczne wykonywanie badań sprawdzających stan męskiego zdrowia.

Nasieniak – objawy

W przypadku nasieniaków objawy choroby możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to objawy dotyczące bezpośrednio jąder. Drugą grupę objawów stanowią symptomy pojawiające się z powodu przerzutów do płuc, węzłów chłonnych, kości, wątroby i mózgu.

1. Powiększenie jądra

Powiększenie jądra to jeden z klasycznych objawów nasieniaka. W przeciwieństwie do dość często występujących stanów zalanych jąder lub dolegliwości związanych z urazem moszny, rosnący nasieniak nie powoduje bólu. Zmiana usytuowana jest w obrębie jednego jadra i wyraźnie do niego przylega (nie przesuwa się pod naciskiem).

2. Obrzęk jądra

Obrzęk jądra, który związany jest z gromadzeniem się treści surowiczej, także może świadczyć o nasieniaku. I w tym przypadku jądro nie boli.

3. Zaczerwienienie moszny

Zaczerwienienie moszny zwykle związane jest z toczącym się stanem zapalnym, który nie ma podłoża nowotworowego i jest związany np. z zapaleniem w obrębie mieszków włosowych. Zdarza się jednak, że niebolesne zaczerwienienie moszny jest pierwszym objawem nowotworu.

4. Stwardnienie w obrębie jądra

Nasieniak nie musi objawiać się wyczuwalnym zgrubieniem. Czasami objawem nowotworu jest wyraźne stwardnienie jądra i brak możliwości jego przesunięcia w obrębie moszny.

5. Uczucie ciężaru i inny dyskomfort w obrębie jądra

Do częstych objawów nasieniaka zalicza się też ciężkość w obrębie moszny i inny dyskomfort np. uczucie mrowienia, rozpierania i pulsowania, jednak nie są to typowe dolegliwości bólowe.

Podsumowując, nie zawsze pierwsze objawy nasieniaka dotyczą bezpośrednio jąder, gdyż zlokalizowane w obrębie moszny guzy nie są bolesne, więc mężczyzna udaje się do lekarza z powodu innych dolegliwości np. bólu krzyża, duszności lub kaszlu, które powodowane są przerzutami. Takiej sytuacji można uniknąć, stosując się do wskazań lekarzy i przeprowadzając samobadanie jader w celu wykrycia guza we wczesnym stadium rozwoju. Konsultacji lekarskiej wymaga każda dolegliwość związana z jądrami, choć nie zawsze musi ona świadczyć o nowotworze.

Czytaj także:

Eksperci: Mężczyźni wciąż nie wykazują czujności onkologicznej