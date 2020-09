Instagramerka mówi o łysieniu w Internecie. „To jest wyzwalające”.

Kiedy zaledwie sześć tygodni temu ZaraLena odkryła, że zaczynają jej wypadać włosy, rozważała zamknięcie swoich kanałów w social mediach. Presja na perfekcyjny wygląd była ogromna, a łysiejąca instagramerka nie mieściła się w kanonach piękna.

Reakcja Internetu dała jej siłę

Zara Lana postanowiła jednak zostać i opowiedzieć o swoim problemie. Mówiła o kępkach włosów, które wypadały, gdy brała prysznic, o traceniu włosów na całym ciele. Jej brwi i rzęsy „zaczynają wypadać”, ale jeszcze nie zgubiła ich całkowicie. Podjęła jednak decyzję o ogoleniu całej głowy. ZaraLena mówi, że reakcja na jej posty, w których mówiła o rozwoju łysienia, była „niesamowita”.

„Liczba dziewcząt, z którymi wysyłałam do mnie wiadomości, niezależnie od tego, czy straciły włosy z powodu chemioterapii czy łysienia, była ogromna”. Kobieta nie wie, dlaczego rozwinęło się u niej łysienie i przeprowadza testy, aby znaleźć przyczynę problemu.

„Chcę, by osoby wpływowe były bardziej szczere w swoich prawdziwych zmaganiach. To jest prawdziwe, właśnie przez to przechodzą dziewczyny. Tak często wchodzą na Instagram i widzą doskonałe życie ludzi i idealne włosy” – powiedziała w wywiadzie.

Jak zareagował partner?

Chociaż w Internecie szerzy pozytywne nastawienie, łysienie podkopało jej pewność siebie. ZaraLena mówi, że jej pierwszym zmartwieniem było to, czy jej partner nadal uzna ją za atrakcyjną. „Nie martwiłam się, że ktokolwiek inny to zobaczy poza nim. Włosy to bardzo kobieca cecha i nie wiedziałam, czy nadal będę mu się podobać”. Ale partner okazał się dojrzały i wspiera ją w problemie, zapewniając, że dla niego nadal jest piękna. Kobieta zrozumiała, że otaczają ją „najlepsi ludzie” i dla nich stara się zachować pozytywne nastawienie.

„Nie chcę, żeby ludzie patrzyli na mnie i współczuli mi. Jestem łysa, łyse jest piękne. Życie jest zbyt krótkie, by martwić się o włosy” – ZaraLena.

Łysienie – przyczyny

Łysienie ma wiele różnych przyczyn. Może być spowodowane między innymi stresem, chorobą lub niedoborami i może się rozwinąć w dowolnym momencie czyjegoś życia. Uważa się, że dotyczy co najmniej 65 000 osób w samej tylko Wielkiej Brytanii. Istnieje wiele różnych rodzajów łysienia, niektóre z nich powodują mniejsze straty niż inne. W zależności od tego, jakie są przyczyny zjawiska, włosy mogą całkowicie odrosnąć.

