Świńska grypa. Objawy zakażenia

Wirus AH1N1, czyli wirus świńskiej grypy przez krótki czas powodował strach, jednak od lat nie jest już tak niebezpieczny. Nie oznacza to, że nie zdarzają się przypadki zakażenia. Dotyczą one zarówno osób na co dzień obcującymi ze świniami np. hodowców, jak i osób, które zakażają się przez kontakt z wirusami przenoszącymi się jedynie pomiędzy ludźmi. Skąd wziął się wirus świńskiej grypy? Sprawdź, co należy o nim wiedzieć i kiedy można podejrzewać zakażenie.

Co to jest świńska grypa?

Pandemia świńskiej grypy, którą powoduje wirus AH1N1, miała po raz pierwszy miejsce w 1918 roku. To z powodu tego wirusa na czarnych kartach historii zapisała się grypa hiszpanka, która doprowadziła do śmierci 1/3 globalnej populacji. Choroba zaatakowała ponownie w 2009 roku i na szczęście nie rozwinęła się na tyle, aby pochłonąć tysiące lub miliony istnień ludzkich. Spowodował ją zmutowany wirus świńskiej grypy (występującej jedynie u zwierząt), który zaczął przenosić się nie tylko ze świń na człowieka, ale także pomiędzy zakażonymi ludźmi. W Polsce z powodu świńskiej grypy zmarło ponad 180 osób, u których występowały także inne choroby. Nie wiadomo, ile dokładnie było chorych, bo nie wykonywano masowych testów, u osób, które miały niepokojące objawy. Testowano jedynie osoby, u których leczenie nie przynosiło efektów.

Świńska grypa – objawy

Objawy chorobowe, jakie powoduje zakażenie wirusem AH1N1 są podobne jak w przypadku innych zakażeń grypopochodnych. Choroba rozpoczyna się osłabieniem i gorszym samopoczuciem, a następnie pojawiają się:

silne dreszcze,

suchy kaszel,

ból głowy,

ból gardła,

niezbyt nasilony katar,

gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza,

ból mięśni i stawów,

uczucie rozbicia.

W niektórych przypadkach zakażenie wirusem świńskiej grypy powoduje także problemy z oddychaniem i ból w klatce piersiowej, dolegliwości żołądkowo-jelitowe w postaci biegunki i wymiotów oraz bólu brzucha. Jak widać, objawy świńskiej grypy można bez problemu pomylić z objawami typowymi dla zwykłej infekcji grypowej. W jednym i w drugim przypadku zakażenie może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych oraz do śmierci.

Jak rozpoznać świńską grypę?

Rozpoznanie świńskiej grypy jedynie na podstawie objawów nie jest łatwe. Mają z tym problemy nawet doświadczeni lekarze, dlatego w przypadku braku efektów leczenia objawowego i nasilających się dolegliwości, wykonywane są testy w kierunku świńskiej grypy. Zakazić można się w taki sam sposób, jak w przypadku innych infekcji wirusowych, czyli drogą kropelkową oraz przez kontakt z przedmiotami, na których znajdują się wirusy. Jeżeli zapominamy o myciu rąk, to ryzyko zakażenia każdą chorobą wirusową znacząco wzrasta. Objawy zakażenia świńską grypą mogą pojawić się nie tylko u osób, które mają kontakt ze zwierzętami, bo choroba przenosi się także z człowieka na człowieka. Szczególną ostrożność należy zachować właśnie, teraz gdy wirusy stają się szczególnie aktywne, a nasza odporność spada.

Jak chronić się przed wirusami?

Choć obecnie mówi się przede wszystkim o ryzyku zakażenia nowym koronawirusem, który powoduje chorobę COVID-19, to inne wirusy także nam zagrażają. Możemy się przed nimi chronić, pamiętając o podstawowych zasadach higieny, czyli często myjąc ręce ciepłą wodą z mydłem lub dezynfekując je, gdy nie mamy dostępu do wody i środków myjących. Powinniśmy także w sezonie infekcyjnym zadbać o zdrowe odżywianie, unikać zatłoczonych miejsc oraz zgodnie z zasadą DDM, zachować dystans społeczny. W obecnej sytuacji konieczne jest także noszenie maseczek, które pomagają ograniczyć nie tylko zakażenia koronawirusem, ale także innymi chorobotwórczymi drobnoustrojami, które przenoszą się drogą kropelkową.