Choroba, która trwa zaledwie dobę. Czym jest grypa 24-godzinna?

Grypa 24-godzinna (żołądkowa) – co to jest?

Grypa 24-godzinna to choroba o podłożu wirusowym, będąca stanem zapalnym żołądka i jelit. Jest zaraźliwa, a jej źródłem może być pożywienie lub drugi człowiek.

Chociaż grypa 24-godzinna może być niesamowicie nieprzyjemna, większość ludzi dochodzi do siebie w ciągu kilku dni bez dalszych komplikacji.

Nie istnieje określony, ujednolicony sposób leczenia grypy żołądkowej, a infekcja zwykle może po prostu zakończyć się samoistnie. Leczenie domowe może jednak złagodzić objawy grypy żołądkowej i jest zalecane każdemu, kto podejrzewa, że na nią zachorował.

Czytaj też:

Jakie są różnice między COVID-19 a grypą żołądkową?

Grypa 24-godzinna (żołądkowa) – objawy

Chociaż wirusowe zapalenie żołądka i jelit jest określane jako grypa żołądkowa lub 24-godzinna, nie jest to w istocie grypa. Grypa atakuje tylko układ oddechowy, w tym nos, gardło i płuca. Grypa żołądkowa atakuje żołądek i jelita.

Objawy grypy żołądkowej to m.in.:

wodnista biegunka (bez krwi w stolcu)

skurcze i ból żołądka

nudności, wymioty lub jedno i drugie

sporadyczne bóle mięśni lub głowy

niewysoka gorączka.

W większości przypadków objawy pojawiają się w ciągu 1-3 dni od zakażenia i mogą mieć postać od łagodnej do ciężkiej. Chorzy często zaczynają odczuwać objawy 12-48 godzin po kontakcie z wirusem. Objawy często utrzymują się przez 3-7 dni. W ciężkich przypadkach mogą trwać do 10 dni.

Czytaj też:

Bez tabu: Co powinieneś wiedzieć o biegunce?

Osoby z objawami grypy 24-godzinnej, żołądkowej nie powinny chodzić do szkoły ani do pracy.

Grypa 24-godzinna (żołądkowa) a zatrucie pokarmowe

Objawy grypy żołądkowej i zatrucia pokarmowego są bardzo podobne. Jednak zatrucie pokarmowe występuje bardziej powszechnie.

Grypa 24-godzinna (żołądkowa) – przyczyny

Grypa 24-godzinna, czyli żołądkowa jest wywoływana przez wiele różnych wirusów. Zwykle pojawia się po kontakcie z osobą, która jest już zarażona lub po spożyciu skażonej żywności czy wody. Rzadziej grypa żołądkowa bywa spowodowana przez bakterie.

Grypa 24-godzinna (żołądkowa) – leczenie

Nie ma leków, które mogłyby wyleczyć grypę żołądkową. Antybiotyki nie mogą pomóc, ponieważ stan jest zwykle spowodowany przez wirusy, na które ta grupa leków nie pomoże.

Co zatem można wykorzystać w leczeniu grypy żołądkowej?

ibuprofen – może pomóc przy gorączce i bólach, ale należy go stosować ostrożnie, ponieważ może podrażniać żołądek i dać nerkom dodatkową pracę, gdy są już odwodnione.

acetaminofen – jest to często zalecany środek i daje mniej skutków ubocznych niż ibuprofen.

leki przeciwwymiotne – mogą złagodzić uczucie nudności. Lekarze mogą przepisać prometazynę, ondansetron, metoklopramid lub prochlorperazynę.

leki przeciwbiegunkowe bez recepty – w tym subsalicylan i chlorowodorek loperamidu, przy czym tego pierwszego nie powinno się podawać dzieciom.

Grypa 24-godzinna (żołądkowa) – domowe sposoby

Niestety nie istnieje sprecyzowany plan leczenia ani lekarstwa na grypę żołądkową. Antybiotyki nie pomagają w infekcjach wirusowych, więc ulgę najlepiej zapewniają domowe środki łagodzące objawy.

Nawodnienie

Osoby chore na grypę 24-godzinną, żołądkową często nie mają ochoty na jedzenie i mogą doświadczyć odwodnienia z powodu braku jedzenia. Ciało traci również dużo płynów z powodu biegunki, wymiotów i pocenia się.

Ważne jest, aby utrzymywać odpowiedni poziom płynów w organizmie, aby uniknąć odwodnienia. Osoby z grypą żołądkową powinny pić dużo płynów, takich jak klarowne buliony lub napoje izotoniczne bez kofeiny. Powolne łyki pomagają zatrzymać płyny.

Nie wszystkie napoje są jednakowe, jeśli chodzi o leczenie grypy żołądkowej. Rozsądnie jest unikać kawy, czarnej herbaty i czekolady, ponieważ mogą wywołać rozstrój żołądka. Dodatkowo kofeina może przyczynić się do problemów ze snem, a sen jest ważny dla regeneracji. Należy unikać alkoholu, ponieważ ma działanie moczopędne – innymi słowy, nie nawadnia.

Można też wypić herbatkę imbirową. Imbir pomaga zmniejszyć stan zapalny i wspomaga trawienie, łagodząc nudności i wymioty. Może również pomóc złagodzić skurcze żołądka i wzdęcia. Aby zrobić herbatę imbirową:

dodaj 1 łyżeczkę sproszkowanego imbiru lub 1/2 łyżeczki świeżego korzenia imbiru do 1 szklanki wody

gotuj 5 minut i pozostaw na kolejne 10

odcedź

pij 2-3 razy dziennie.

Mięta pieprzowa może również pomóc złagodzić rozstrój żołądka oraz leczyć wzdęcia i gazy. Jest najskuteczniejsza w przypadku rozstroju żołądka jako herbata. Aby zrobić herbatę miętową, weź kilka świeżych liści mięty i zagotuj je w wodzie. Odcedź napar i wypij.

Grypa 24-godzinna (żołądkowa) – co jeść?

Grypa żołądkowa często powoduje zmniejszenie apetytu. Jednak w miarę ustępowania objawów ważne jest, aby powoli wprowadzać jedzenie i jeść bez pośpiechu.

Ważne jest, aby nawadniać się za pomocą napojów izotonicznych, napojów bezalkoholowych bez kofeiny lub rozcieńczonych soków owocowych. Potem można przejść na zupy i buliony i w dalszej kolejności na normalne, odpowiednie dla wieku, małe posiłki.

Niektóre osoby zgłaszają negatywne doświadczenia związane ze spożywaniem nabiału, podczas gdy inne pozostają odporne na jego ewentualne negatywnie działania. Błonnik wpływa na pracę jelit, dlatego najlepiej unikać jego nadmiaru. Potrawy na bazie pomidorów, tłuste i pikantne mogą również przyczynić się do bardziej intensywnej biegunki.

Grypa 24-godzinna (żołądkowa) u dzieci

Jeśli u małych dzieci objawy utrzymują się dłużej niż 1-2 dni, należy je zabrać do lekarza. Jeśli to możliwe, należy zachęcać dziecko do picia wody (lub mleka), aby zapobiec odwodnieniu.

Roztwory elektrolitów mogą również pomóc w uzupełnieniu utraconych płynów.

Czytaj też:

7 przyczyn wymiotowania. Co wywołuje ten stan?