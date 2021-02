Dokonaj tych 8 zmian w stylu życia, aby obniżyć poziom cholesterolu i powstrzymać choroby serca

Wysoki poziom cholesterolu – substancji podobnej do tłuszczu, która pomaga organizmowi budować zdrowe komórki i wytwarzać hormony – może zwiększać ryzyko chorób serca. Serce, jak wiemy, jest ważnym organem naszego ciała, dlatego utrzymanie go we właściwy sposób ma ogromne znaczenie. Chociaż istnieje wiele schorzeń, które mogą wpływać na ogólne funkcjonowanie tego podstawowego organu, prowadząc do chorób zagrażających życiu, wysoki poziom LDL lub „złego” cholesterolu w organizmie został uznany za jeden z głównych czynników ryzyka chorób serca. Inne schorzenia i czynniki, które mogą przyczyniać się do chorób serca, obejmują cukrzycę, wysokie ciśnienie krwi, otyłość, palenie tytoniu i złą dietę.

Co możesz zrobić, aby obniżyć poziom cholesterolu

Spożywanie diety bogatej w rozpuszczalny błonnik: Rozpuszczalny błonnik zapobiega rozkładowi i trawieniu części cholesterolu w diecie. Pokarmy takie jak płatki owsiane, ciecierzyca, fasola, soczewica, fasola lima mogą obniżać poziom cholesterolu we krwi.

Zmniejsz spożycie soli: chociaż sól nie odgrywa bezpośredniej roli w zwiększaniu poziomu cholesterolu, wpływa na ciśnienie krwi, co może prowadzić do zawałów serca. Zastąp jedzenie niską zawartością sodu lub bez soli.

Jedz świeże owoce i warzywa: jabłka, banany, suszone śliwki, organy, gruszki pomagają obniżyć poziom cholesterolu w organizmie. Owoce i warzywa są bezpośrednim źródłem rozpuszczalnego błonnika. Więc dodaj dużo zieleni do swojej diety.

Zmniejsz / rzuć alkohol i palenie: Kiedy osoba regularnie spożywa alkohol lub pali, jej poziom LDL wzrasta, a poziom HDL spada. Przy nadmiernym spożyciu te nawyki mogą zwiększać ryzyko chorób serca i poziom trójglicerydów w naszym organizmie.

Unikaj potraw z tłuszczami trans: tłuste, pikantne, kolorowe, serowe, słodkie – wszystkie te pokarmy podnoszą poziom LDL i obniżają poziom HDL w organizmie, powodując problemy z sercem.

Zrzuć zbędne kilogramy: Jeśli masz dodatkowe kilogramy, oznacza to, że poziom LDL również może być wysoki. Schudnięcie obniża poziom LDL.

Dodaj kwasy omega / ryby do swojej diety: ogranicz czerwone mięso i włącz do diety ryby (łosoś, sardynki, tuńczyk). Nie tylko zwiększy poziom omega w organizmie, ale także ochroni serce poprzez redukcję tłuszczów nasyconych w organizmie.

Ćwicz regularnie: bądź aktywny.

