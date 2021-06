Kolejna inwazja larw biedronek azjatyckich. Jak się ich najłatwiej pozbyć?

W tym roku po raz kolejny w naszym kraju pojawiły się larwy biedronki azjatyckiej. Co ciekawe, inwazję owadów obserwowano zazwyczaj w październiku, nie w czerwcu. Biedronki pojawiają się na futrynach i framugach okiennych, przez co przy próbie wywietrzenia mieszkania wlatują do środka szukając tam miejsca.

Larw pojawiło się tak dużo, że Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach zamknął tymczasowo plac zabaw i strefę wypoczynku przy ul. Dunikowskiego, Okrzei w Katowicach. Teren został ogrodzony, a w usunięciu owadów pomagają strażacy.

Ugryzienie przez biedronkę azjatycką - skutki

Obecność biedronek azjatyckich jest nie tylko uciążliwa, ale również niebezpieczna – ugryzienie może wywołać silną reakcję alergiczną. Jeśli biedronka azjatycka ugryzie człowieka, w tym miejscu pojawi się pieczenie i swędzenie. W wyjątkowych przypadkach po ugryzieniu mogą się nawet pojawić problemy z oddychaniem.

– Nie są to biedronki tak przyjazne jak nasze polskie. Zdecydowanie gryzą. Można odróżnić je po wyglądzie ponieważ biedronka azjatycka może mieć kolor żółty lub nawet czarny – ostrzega doktor Sybilla Brzozowska-Mańkowska, dyrektor SOR-u Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Biedronki azjatyckie. Jak się ich pozbyć?

Entomolog, prof. Stanisław Ignatowicz podkreśla, że biedronka sama z siebie nie atakuje człowieka i nie wchodzi na naszą skórę po to, żeby „ugryźć”. Zdarza się to tylko wtedy, gdy zostaje delikatnie przygnieciona.

Aby zapobiec gromadzeniu się biedronek w naszych mieszkaniach, profesor zaleca stosowanie zabiegów chemicznych na elewacje bloków, uszczelnienie szpar i ram okiennych, a także proste odkurzanie. Jeśli ktoś zdecyduje się na tę metodę zwalczania intruzów – musi pamiętać o wyniesieniu worka odkurzacza poza dom, ponieważ biedronki mogą uwolnić się stamtąd i ponownie rozprzestrzenić w mieszkaniu. Mieszkańcy zmagający się z inwazją owadów są zachęcani do smarowania framug kamforą i mentolem. Mogą również po prostu zamykać okna lub instalować moskitiery.

