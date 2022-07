Uwaga na kolejne wycofane z aptek leki! Wśród nich lek stosowany w zaburzeniach erekcji i wiele innych

Tadalafil Aristo to kolejny lek wycofany przez GIF w ostatnim czasie. Jeśli masz w domowej apteczce lek o tej samej nazwie, co wycofany z obrotu, sprawdź jego serię oraz datę ważności. Jeżeli to ten sam, co do którego wydano decyzję, nie zażywaj go więcej i oddaj do utylizacji – przestrzegają eksperci.

Wycofane serie Tadalafil Aristo to:

Tadalafil Aristo (Tadalafilum), 5 mg, tabletki powlekane, numer serii: 1464005K termin ważności: 30.04.2024

Tadalafil Aristo (Tadalafilum), 20 mg, tabletki powlekane, numer serii: 1462014C termin ważności: 31.05.2024, podmiot odpowiedzialny: Aristo Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przyczynę wycofania leku stanowią „niezgodności występujące u jednego z wytwórców produktu leczniczego w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych”, co poskutkowało zawieszeniem certyfikatu dobrych praktyk produkcyjnych. Zgłoszenie podmiotu odpowiedzialnego zostało poparte opinią wytwórcy/importera Aristo Pharma GmbH, który zalecił wycofanie z obrotu serii Tadalafil Aristo.

Inne leki wycofane w ostatnim czasie z aptek to:

Structum

Na początku lipca Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał też z obrotu na terenie całego kraju lek Structum, spowalniający degradację chrząstek. Numery serii są następujące:

numer serii: G20076, data ważności: 31.10.2024,

numer serii: G20077, data ważności: 30.11.2024,



numer serii: G20078, data ważności: 30.11.2024.

Lek wycofano z powodu informacji o wadzie jakościowej. Stwierdzono, że wyniki parametru TAMC (całkowita liczba bakterii tlenowych) są poza specyfikacją oraz wykazano obecność lub prawdopodobieństwo wystąpienia Bacillus cereus – wyjaśnia GIF.

Seria tabletek Angusta 25 mcg

Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał wycofanie z aptek w całej Polsce serii leku ułatwiającego rozpoczęcie porodu. Chodzi o tabletki Angusta 25 mcg, 8 tabletek. Podmiot odpowiedzialny: Norgine B.V. z siedzibą w Holandii.

numer serii: B26789, termin ważności: 30.09.2023 r.

Decyzję wycofania leku GIF motywuje wadą jakościową produktu, która może nieść ryzyko zagrożenia życia.

Syrop Lactulose–MIP

13 czerwca Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał wycofanie z aptek w całej Polsce serii leku na zaparcia. Chodzi o syrop Lactulose–MIP. Wycofano z obrotu serie produktu o następujących numerach i datach ważności:

numer serii: 2900301 termin ważności: 09.2024,

numer serii: 2900401 termin ważności: 09.2024,

numer serii: 2900601 termin ważności: 09.2024,

numer serii: 2901501 termin ważności: 09.2024,

numer serii: 2901601 termin ważności: 11.2024,

numer serii: 2901701 termin ważności: 11.2024,

numer serii: 2901801 termin ważności: 11.2024.

Powodem wydanych decyzji jest wada jakościowa: zagrożenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego substancji czynnej, użytej do wytworzenia produktu leczniczego.

Czytaj też:

Kumulacja leków bywa groźna. Rekordziści przyjmują ich po dwadzieścia!