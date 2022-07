Odchudzanie poprzez oddychanie. W tym szokującym stwierdzeniu jest sporo prawdy

Joanna Stajszczak wykonuje masaże, prowadzi terapię olejkami eterycznymi, produkuje naturalne kosmetyki oparte na autorskiej recepturze. Nam opowiada, jak pozbyć się naturalnymi metodami cellulitu i nadwagi.

Monika Witkowska „Wprost”: Metod odchudzania jest dużo, jednak stwierdzenie, że tłuszcz jest wydalany przez oddech, wydaje się szokujące. Czy jest to możliwe?

Joanna Stajszczak: Chociaż niewiele osób o tym wie, że część tłuszczu wydalana jest wraz z oddechem. Ale aby do tego doszło, trzeba jednak odpowiednio pobudzić organizm do procesu spalania tłuszczu.

W jaki sposób?

Taki efekt można uzyskać stosując unikalną technikę masażu o nazwie Lipout.

Na czym ona polega?

Lipout to masaż odchudzający, a zarazem antycellulitowy. Wpływa na pobudzenie krążenia limfatycznego i mikrokrążenia.

Jakie techniki stosuje się podczas tego masażu?

Do technik stosowanych podczas tego masażu należą: pompowanie, uciskanie, wyciskanie, rolowanie i rozcieranie ciała.

Czy jest to masaż całego ciała. Jakie partie ciała obejmuje?

Masaż obejmuje przede wszystkim te miejsca, w których występuje nadmiar tkanki tłuszczowej, zastały tłuszcz lub cellulit.

Jakie to miejsca?

Zarówno tłuszcz jak i cellulit mają swoje ulubione miejsca, gdzie się kumulują: ramiona, brzuch, pośladki, uda. Tkanka tłuszczowa tym różni się od cellulitu, że jest miękka i bezbolesna, bez grudek. Cellulit to stan zapalny komórek. Sygnałem alarmowym, że pojawił się cellulit, są obrzęki i ból. Komórki tłuszczowe zamykają się wtedy w otoczce i uciskają naczynia krwionośne oraz nerwy. Skóra staje czerwona lub nawet fioletowa i jest bolesna. Cellulit może wystąpić nawet u szczupłej osoby. O tym czy się pojawi, decydują hormony, styl życia i genetyka.

Kto najczęściej zmaga się z tym problemem?

Do gabinetu przychodzą kobiety, które zmagają się z problemem cellulitu i otyłością. Często są to piękne młode dziewczyny, u których problem zaczyna się pojawiać. Po kilku sesjach kondycja ich skóry zaczyna się poprawiać. Zaczynają gubić centymetry w talii i udach.

Ile kilogramów można schudnąć, stosując masaż?

Z pomocą tego masażu udaje się przez miesiąc schudnąć ok. 5 kg, chociaż my nie ważymy pacjentek. Mierzymy natomiast ich obwód talii, bioder i ud. Po serii masaży można schudnąć ok. 5 cm w obwodzie bioder, pośladków, od 3 do 5 w talii i w udach 3-4 cm. Chociaż oczywiście każdy przypadek jest inny. Zdarza się, że żeby osiągnąć pożądany efekt, trzeba włączyć jeszcze inne techniki.

Jakie?

Jest kilka opcji, ale zawsze zaczynamy od odtrucia organizmu z pomocą okładów na ciało z alg morskich lub z błota z Morza Martwego. Algi zawierają szereg biopierwiastków i aktywny jod, który przyspiesza metabolizm komórkowy. Nie powinno się ich jednak stosować u osób a nadczynnością tarczycy, bo algi zawierają aktywny jod.

Czym można w takim przypadku zastąpić algi?

Podobne działanie odtruwające ma zielona herbata, która jest bezpieczna dla osób z problemami z tarczycą.

Jaka jest kolejność zabiegów, gdy chcemy rozpocząć odchudzanie?

Do wszystkich zabiegów powinno się najpierw przygotować ciało. Pierwszą czynnością jest peeling, potem ciepły okład z alg i w zależności od stopnia zaawansowania cellulitu dodajemy olejki eteryczne. Substancje zawarte w algach i olejkach lepiej wnikają w nasze komórki w wyższej temperaturze.

W tym celu po nałożeniu maseczki z alg i olejków owijamy skórę folią, żeby zaczęła się pocić. W ten sposób aktywne substancje przenikają w głąb skóry. W folię zakręcamy najpierw nogi, potem brzuch i klatkę piersiową. Taki zabieg można też zrobić sobie samemu w domu, używając do niego przezroczystej folii spożywczej. Zamiast folii można zastosować bandaże uciskowe, które będą miały dodatkowo efekt liftingujący.

Jakie olejki aromatyczne mają działanie odchudzające?

Działanie odchudzające wykazują olejki: majerankowy i rozmarynowy. Dobre efekty przynosi też stosowanie olejku z owocu pomelo, który powszechnie stosowany jest w dietach odchudzających.

Czy olejki można też stosować do kąpieli?

Kąpiel z dodatkiem kilku kropel olejków eterycznych, takich jak tymianek, rozmaryn, pomelo czy grejpfrut przyniesie nie tylko efekt odchudzający, ale również odprężający.

Olejek tymiankowy to naturalnyantyoksydant– działa na skórę odkażająco, niszczy bakterie i oczyszcza. Pomaga pozbyć się trądziku i łagodzi podrażnienia, a także przyspiesza gojenie ran. Łatwy do przygotowania tonik z tymianku goi stany zapalne, ściąga pory i matuje cerę. Olejek rozmarynowy stymuluje umysł, ułatwiając proces myślenia i koncentracji. Posiada właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. Olejek pomelo dzięki zawartości silnych przeciwutleniaczy spowalnia proces starzenia. Substancje te zapobiegają uszkodzeniom skóry, które powstały na skutek działalności wolnych rodników.

Zachęcam, żeby raz w tygodniu zrobić sobie w domu kąpiel z wykorzystaniem tych olejków!

