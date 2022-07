Bierz probiotyki! Potrafią zdziałać cuda

Probiotyki to żywe mikroorganizmy – bakterie i drożdże. Ich działanie jest niezwykle korzystne dla organizmu człowieka. To bardzo ważne, by flora jelitowa była bogata w dobre bakterie, wskazują specjaliści. Wyjałowiony organizm trudniej trawi pokarmy i jest bardziej podatny na infekcje. Naturalnie probiotyki znajdują się w sfermentowanej żywności, takiej jak jogurt, kombucha, kefir, kimchi, kiszona kapusta. Probiotyki można też przyjmować w postaci suplementów.

Na co zwrócić uwagę wybierając probiotyk?

Preparaty probiotyczne zawierają różne szczepy bakteryjne o różnych właściwościach. Przy wyborze probiotyku należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wybór odpowiedniego szczepu bakterii, który pozwoli na dobranie probiotyku do indywidualnych potrzeb. Aby probiotyk był skuteczny, należy przyjmować go w dawce w ok. 5-10 x 109 CFU lub 250-500 mg/dzień.

Korzyści z przyjmowania probiotyków

Lepsze trawienie

Bakterie probiotyczne korzystnie wpływają na trawienie, wspomagają też wchłanianie składników odżywczych.

Łatwiejsze wypróżnianie

Osoby, które cierpią na zaparcia i biegunki, powinny jak najczęściej sięgać o żywność probiotyczną. Prawidłowa flora jelitowa znacznie ułatwia wypróżnienia i sprzyja zachowaniu regularności. Probiotyki mogą też przynieść ulgę w problemach żołądkowo-jelitowych.

Zapobieganie wzdęciom

Niektórzy ludzie mają jednak tendencję do gromadzenia się gazów w jelitach, powodujących wzdęcia, dyskomfort i uczucie rozpierania. Najczęściej chodzi o osoby, u których została zaburzona równowaga bakteryjna flory jelitowej. Probiotyki zmniejają ból i łagodzą wzdęcia. Poprawiają też częstotliwość ruchów jelit i konsystencję stolca.

Wzmocnienie układu odpornościowego

Zdrowie jelit jest ściśle związane z układem odpornościowym. Badania wykazują, że mikroby jelitowe wspomagają i regulują układ odpornościowy.

Wsparcie zdrowia psychicznego

Okazuje się, że zdrowie jelit jest tak ważne dla ogólnego stanu zdrowia, że może nawet wpływać na zdrowie psychiczne. Najnowsze badania kliniczne wykazały, że probiotyki niwelują stany lękowe i zmniejszają objawy depresji.

Stwierdzono, że istnieje dwukierunkowa komunikacja między ośrodkowym układem nerwowym a mikroflorą jelitową, więc teoretycznie zmiany w mikroflorze jelitowe – na przykład poprzez przyjmowanie probiotyków – mogą powodować zmiany w stanie psychicznym.

