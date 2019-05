Nawet mniej niż 10 w miesiącu. Spada częstotliwość stosunków seksualnych

Na Wyspach Brytyjskich co 10 lat przeprowadzane jest kolejne badanie NATSAL (ang. National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles). Okazuje się, że częstotliwość odbywania stosunków seksualnych w Wielkiej Brytanii systematycznie spada.

Badanie ankietowe NATSAL Seria badań NATSAL (ang. National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles) dotyczy epidemiologii dotyczącej życia seksualnegomieszkańców wysp brytyjskich. Dotychczasowo ukazywały się wyniki edycji badania z lat 1991 (NATSAL-1), 2002 (NATSAL-2) oraz ostatnio z 2012 (NATSAL-3). W kolejnych edycjach badania uczestniczyło 18,9 tys. (wiek: 16-59 lat, 1991), 11,6 tys. (wiek: 16-44 lat, 2001), 15,2 tys. (wiek: 16-74 lat, 2012) respondentów. NATSAL-3: 2012 Porównując wyniki ostatniej edycji badania z poprzednią (2012 vs 2002), wzrosła liczba osób deklarujących, że nie odbywały stosunku w ciągu ostatniego miesiąca [kobiety: 28,% (1991), 23% (2002) i 29,3% (2012), mężczyźni odpowiednio: 30,9%, 26%, 29,2%]. Proporcja respondentów deklarujących odbywanie więcej niż 10 stosunków w ciągu ostatniego miesiąca również spadła w porównaniu z wynikami sprzed ostatnich 10 lat [kobiety: 18,4%, 20,2%, 13,2%; mężczyźni: 19,9%, 20,2%, 14,4%]. Czynnikami wpływającymi na zwiększoną częstotliwość odbywanych stosunków były: dobre zdrowie fizyczne i psychiczne, zatrudnienie oraz wysokie zarobki. Paradoksalnie, mimo wzrostu zamożności, wzrostu dostępności do antykoncepcji i szeroko pojętej edukacji seksualnej, trzecia edycja badania wykazała spadek częstotliwości stosunków zarówno w małżeństwach jak i konkubinatach w porównaniu z wynikami sprzed ostatnich 10 lat. Wyniki opublikowano na łamach BMJ. Czytaj także:

