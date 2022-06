Rzadki seks w związku – jakie są przyczyny? Co robić?

Seks jest nieodłączną częścią naszego życia. Nie tylko służy prokreacji, ale także wzmacnia relacje pomiędzy partnerami i pozwala utrzymać zdrowy związek. Udany seks to taki, w którym zarówno jedna, jak i druga osoba są zadowolone z relacji intymnej, są ze sobą szczere i uczciwie informują partnera o swoich potrzebach.

Brak seksu w związku nie służy zdrowiu i relacjom partnerskim, jednak nawet z pozoru udane życie seksualne, które opiera się na powszechnie funkcjonujących mitach, może stać się przyczyną rozpadu związku oraz poważnych problemów emocjonalnych.

Warto jednak uświadomić sobie, że rzadki seks w związku nie jest niczym niezwykłym - wręcz przeciwnie, dotyczy większości par, niektórzy seksuolodzy sugerują nawet, że prędzej czy później wystąpi w każdym związku. Brak zainteresowania seksem wynika z wielu czynników, m.in. z nadmiaru obowiązków czy monotonii dnia codziennego. Aby poprawić tę sytuację i jakość życia seksualnego, należy dowiedzieć się, jakie są przyczyny braku seksu. Odmowa seksu zawsze jest czymś spowodowana, a brak seksu w małżeństwie lub związku odbija się na pogorszeniu relacji między partnerami.

Seks w związku – dlaczego jest ważny?

Seks w związku jest bardzo ważną strefą, która wpływa na nasz poziom satysfakcji i zadowolenia z relacji z partnerem. Wpływa na poczucie bliskości między partnerami i zbudowanie więzi emocjonalnej, która sprawia, że czujemy się wyjątkowi przy danej osobie. Zaufanie do partnera, chęć spędzania z nim czasu, a także poczucie, że jesteśmy obiektem pożądania sprawia, że wzrasta zadowolenie ze związku, który zaspokaja nasze różne potrzeby.

Seks jest naturalną potrzebą człowieka. Namiętność i bliskość pozwalają rozładować stres, zmniejszyć codzienne napięcia, poczuć się dobrze ze swoim ciałem, a także zbudować więź emocjonalną z drugą osobą. Istnieją co prawda białe związki, w których nie ma seksu, ale nie są to naturalne relacje partnerów. Zazwyczaj są one spowodowane konkretnymi czynnikami, do których zaliczają problemy osobiste, problemy intymne, stres albo złe doświadczenia z przeszłości.

Wiążąc się z partnerem, zazwyczaj zakładamy, że spędzimy z nim resztę życia. Dlatego tak istotne jest, by być zadowolonym z seksu i dbać o to, by w relacjach intymnych panowała jasność i szczerość. W każdym związku zdarzają się lepsze i gorsze okresy, ale kluczowe jest, by informować partnera o swoich potrzebach i dbać o poczucie bliskości. Permanentny brak ochoty na zbliżenia seksualne lub brak seksu w związku w pewnym momencie mogą doprowadzić do tego, że zwrócimy swoją uwagę na kogoś innego niż nasz partner. Nie musi to od razu oznaczać zdrady, ale nawet brak bliskości i nawiązanie głębszej relacji z trzecią osobą może oznaczać zdradę emocjonalną. Odsunięcie partnera na dalszy plan nie pomoże nam odbudować bliskości w związku. Konieczne są szczere rozmowy o relacjach intymnych i o seksie, a w razie potrzeby skorzystanie z porady seksuologa.

Brak seksu w związku – przyczyny

Brak seksu w związku może mieć różne przyczyny. Jeśli mieszkamy razem, mamy dzieci i prowadzimy wspólne życie, zazwyczaj brak seksu w związku jest spowodowany przepracowaniem, nadmiarem obowiązków, nierzadko monotonią czy rutyną codziennego życia. Po trudnym i wymagającym dniu w pracy czy z dziećmi możemy odczuwać brak ochoty na zbliżenie seksualne - i nie ma w tym nic złego. Nie należy się tym martwić, ale warto mieć świadomość, że czym innym jest chwilowy brak seksu, a czym innym permanentny brak ochoty na zbliżenia intymne.

Przyczyną braku seksu mogą też być naturalne etapy znużenia związkiem, które obserwuje się u większości par przebywających w długoletnim związku. Czasem też obserwuje się wykorzystywanie seksu tylko do celów związanych z poczęciem dziecka. Dotyczy to zwłaszcza par, które mają trudności z zajściem w ciążę. W takiej sytuacji mężczyźni często czują się odrzuceni lub traktowani instrumentalnie, co obniża ich zadowolenie z relacji intymnej.

Brak zainteresowania seksem, zbliżeń i czasu dla siebie zazwyczaj początkowo budzi frustrację lub smutek. Jeśli ten stan się przedłuży, pogłębi to poczucie odrzucenia i oddali od siebie partnerów. Warto zdawać sobie z tego sprawę, że nawet małżeństwa, które mają dzieci, powinny spędzać czas tylko we dwoje. Skupianie się na zaspokajaniu potrzeb domowników i brak innej wspólnej płaszczyzny sprawia, że relacja staje się płytsza lub chłodniejsza, a związek przeradza się w bycie rodzicami czy współlokatorami zamiast kochankami. Ta sfera związku jest bardzo ważna i należy o nią zadbać.

Pamiętajmy również, że potrzeby seksualne mają zarówno mężczyźni, jak i kobiety, i nie jest prawdą twierdzenie, że u pań są one o wiele mniej istotne. Zdarza się, że kobiety patrzą na seks jak na narzędzie do posiadania dzieci, ale o wiele częściej jest on dla nich sposobem na nawiązanie bliskiej, intymnej i emocjonalnej relacji z wybranym partnerem. Dla kobiet też seks o wiele częściej łączy się z miłością. Mężczyźni mogą traktować seks jako sposób rozładowania napięcia seksualnego, ale to również nie jest regułą. Jest wielu wrażliwych mężczyzn, dla których seks jest równie ważny jak dla kobiet.

Przyczyną braku seksu może być poczucie bycia nieatrakcyjnym dla drugiej osoby. U kobiet brak zainteresowania seksem często obserwuje się po porodzie - zmiany, które zachodzą w ciele w czasie ciąży, sprawiają, że przestają postrzegać się jako obiekt seksualny. Młode mamy sądzą, że nie są już atrakcyjne dla męża, dodatkowo czują się bardzo zmęczone i zagubione w nowej roli. Duża odpowiedzialność w tym czasie tkwi w partnerze, który powinien zapewnić swoją wybrankę o niezmienności jego uczuć, a także o tym, że dalej jest ona dla niego atrakcyjna seksualnie.

Przyczyny braku seksu mogą być również związane ze złymi doświadczeniami z życia seksualnego. Problemy z przeszłości wpływają na nasze postrzeganie seksu i relacji intymnej, dlatego w takiej sytuacji konieczne jest przepracowanie ich u terapeuty. Bez tego nie nawiążemy owocnej i satysfakcjonującej relacji. Z terapii powinny skorzystać również osoby z zaburzeniami seksualnymi.

Sposób wychowania a relacje seksualne

Udane życie seksualne w dużej mierze zależy od sposobu wychowania. Nie od dziś wiadomo, że jedną z przyczyn zaburzeń seksualnych jest wpojony w dzieciństwie, negatywny stosunek do relacji damsko-męskich. Utrwalone, negatywne wzorce rzutują nie tylko na jakość życia seksualnego, ale także generują nieporozumienia pomiędzy partnerami i mogą powodować szereg problemów w łóżku, które odbijają się na intymnej relacji i sprzyjają rozstaniu.

Sposób wychowania jest jednym z powodów powstawania szkodliwych mitów na temat seksu, które wywołują brak zainteresowania seksem, wpływają na jakość współżycia, powodują frustrację oraz zaburzenia emocjonalne. Poniżej prezentujemy 4 mocno zakorzenione w ludzkim światopoglądzie mity, które dotyczą relacji seksualnych.

Uległość w łóżku

Przekonanie, że kobieta ma być uległa w łóżku to jeden z bardziej szkodliwych, nie tylko dla płci pięknej, mitów na temat seksu.

Wielu mężczyzn pragnie, aby ich partnerka okazywała podczas zbliżeń zaangażowanie i czerpała rodność z intymnych zbliżeń, jednak w przypadku sporego odsetka kobiet otworzenie się na potrzeby własne i potrzeby partnera to ogromny problem. Tutaj właśnie dużą rolę odgrywa sposób wychowania – wpajanie młodym dziewczynom, że seks ma służyć jedynie zaspokojeniu potrzeb partnera lub poczęciu dziecka, a czerpanie z niego radości może być oznaką rozwiązłości, powoduje ogromne problemy w późniejszych relacjach, może także wpłynąć na brak zainteresowania seksem w ogóle.

Zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają prawo do odczuwania przyjemności, dążenia do jej osiągnięcia oraz czerpania pełnej satysfakcji z intymnych zbliżeń. Wszystko, co nie wykracza poza wspólnie określone granice, jest zgodne z prawem oraz nie narusza godności i nietykalności cielesnej, jest dozwolone i nie należy wstydzić się swoich potrzeb, fantazji erotycznych oraz okazywania zadowolenia ze współżycia. Brak seksu w małżeństwie może wynikać z braku satysfakcji, jaką daje zbliżeń albo z braku szczerości - jeśli jedno z partnerów preferuje w łóżku zachowania, które dla drugiej osoby są przekroczeniem intymnej bariery, należy o tym szczerze porozmawiać. Ukrywanie takich rzeczy może wpłynąć na pogorszenie relacji intymnej między partnerami, a także na obniżenie satysfakcji płynącej z seksu.

Brak ochoty na seks to zawsze oznaka zdrady

Brak ochoty na seks wcale nie musi być spowodowany zdradą. Coraz więcej kobiet i mężczyzn cierpi na zaburzenia libido oraz problemy emocjonalne, które są jedną z ich przyczyn. Równie silny, negatywny wpływ na życie seksualne ma przewlekły stres, przepracowanie, a nawet stosowana dieta, która może być przyczyną nie tylko problemów z płodnością, ale także zaniku potrzeb seksualnych, co obserwuje się m.in. w przypadku kobiet stosujących drastyczne głodówki. Nie można zapomnieć też o problemach w związku, które odbijają się na relacjach w sypialni i powodują stopniowe ustanie współżycia oraz rozpad związku.

Mężczyzna zawsze ma ochotę na seks, a kobietę ciągle boli głowa

Nasze potrzeby seksualne są różne i zależą od wielu czynników. W kawałach na temat seksu jest trochę racji, jednak stwierdzenie, że prawdziwy mężczyzna zawsze może, a kobieta ciągle odmawia to mit. Nie należy kierować się stereotypami, a w momencie, kiedy partner lub partnerka zacznie stosować wymówki od współżycia, warto postawić na szczerą rozmowę, a nie wzajemne pretensje. Okazuje się, że częstym powodem odmawiania seksu są skrywane pretensje, negatywne emocje oraz brak zrozumienia w łóżku.

Co ciekawe, małżeństwo bez seksu to małżeństwo, w którym współżycie odnotowuje się rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Jeśli do zbliżeń dochodzi częściej, nie można powiedzieć, że jest to biały związek. Nie oznacza to jednak, że nie ma problemu - jeśli którakolwiek ze stron w związku czuje, że jej potrzeby seksualne są niezaspokojone, oznacza to, że para powinna rozpocząć prace nad poprawieniem swoich relacji intymnych.

Seks to małżeński obowiązek

Seks w dzisiejszych czasach nie jest obowiązkiem i nie jest zarezerwowany jedynie dla par, które zalegalizowały związek. Seks powinien wiązać się z miłością, chęcią dawania przyjemności oraz radością i na pewno nie ma żadnego związku z podpisanymi dokumentami, obrączką na palcu czy innymi symbolami. Przedmiotowe traktowanie partnera to kolejny z częstych powodów rozwodów i rozstań par, które nie zalegalizowały swojego związku. Seks jest częścią relacji, ale nie obowiązkiem żadnej ze stron i jeżeli pojawiają się problemy w sypialni, należy wspólnie poszukać sposobu ich rozwiązania, a nie z obowiązku, zmuszać się do współżycia.

Jak przywrócić zainteresowanie seksem?

Niekiedy problemy z seksem wynikają z monotonii codziennego życia. Aby przywrócić zainteresowanie seksem i obudzić w sobie namiętność, warto zadbać o urozmaicenie naszego życia intymnego. Wyjazd tylko we dwoje, wyjście na romantyczną kolację do restauracji czy do teatru, spędzenie czasu poza domem sprzyjają odświeżeniu więzi między partnerami i odbudowaniu relacji intymnej.

Warto również zadbać o to, by było inaczej niż zawsze. Romantyczna atmosfera, świece czy muzyka to nie tylko kadr z filmów, ale sposób na to, by się wyciszyć, pozwolić sobie na intymną rozmowę, flirt czy grę wstępną. Pary, które nie mają dla siebie czasu, często są znużone seksem i obserwują wyraźne pogorszenie kontaktów intymnych. Czas spędzony we dwoje pozwala odbudować to, co zostało utracone w wyniku codziennej rutyny czy monotonii ciągłych domowych obowiązków.

Rozmowa a seks

Czynnikiem, który może poprawić sytuację, jest szczera rozmowa o swoich potrzebach. Kobiety mają większą łatwość do mówienia o swoich uczuciach. Mężczyźni najczęściej ukrywają je głęboko w sobie. Brak seksu w związku może wynikać z różnych przyczyn i aby je poznać należy przeprowadzić ze sobą szczerą rozmowę.

Zdarza się, że kobieta czuje się nieatrakcyjna, zmęczona albo przeprowadzana. Ogromną rolę w naprawieniu tego problemu odgrywa jej partner. To mężczyzna powinien przekonać partnerkę, że jest atrakcyjna i że dalej ją pożąda. Jeśli jej partner tego nie zrobi, zlekceważy problem może to przyczynić się do braku zainteresowania seksem ze strony kobiety. Warto też pamiętać, że jego brak zwykle świadczy o tym, że w związku coś się dzieje, dlatego nigdy nie należy go lekceważyć. Zadowolenie i poczucie bycia w szczęśliwym związku zwykle przekładają się na brak problemów z seksem. Jeśli pojawiają się jakieś problemy, należy o nich rozmawiać, wyjaśniać, próbować eliminować, ale trzeba to robić spokojnie, bez niepotrzebnych emocji i nerwów, bo może to jeszcze mocniej odsunąć partnerkę od partnera.

Inicjowanie seksu przez mężczyznę

W dobrze funkcjonującym związku obie strony inicjują zbliżenia intymne. Nie jest to zarezerwowane tylko dla mężczyzn i nawet nie powinno być. Inicjowanie seksu równie dobrze powinno zależeć od kobiety, która sygnalizuje, kiedy ma chęć na zbliżenie intymne z partnerem. Obopólne rozpoczynanie gry wstępnej sprawia, że każdy z partnerów czuje się obiektem pożądania. Zwiększa się jego świadomość atrakcyjności dla drugiej osoby, a to bezpośrednio wpływa na poprawę stanu relacji między partnerami.

Inicjowanie seksu może również stanowić sposób na dodanie szczypty pikanterii do związku. Poczucie bycia atrakcyjnym wzrasta u kobiet po zakupie seksownej bielizny, zmiany fryzury czy zadbania o siebie w inny sposób. Wyjście we dwoje na kolację czy wyjazd pozwalający skupić się na relacjach intymnych to sposób na to, by obudzić zastygłą namiętność. Rzadki seks w zwiazku czy brak zainteresowania seksem nigdy nie oddziałują dobrze na relację między partnerami, dlatego należy zwracać szczególną uwagę na wspólne życie intymne.

Co z małżeństwem bez seksu może zrobić mężczyzna?

Białe związki, czyli tzw. małżeństwa lub relacje partnerskie, w których brakuje seksu, mogą mieć różne podłoże. Zazwyczaj jest to efekt skomplikowanej relacji lub problemów, jakie występują w związku.

Taka relacja jednak nie jest zdrowa i może prowadzić do wielu zaburzeń. Nie oznacza od razu zdrady, ale u mężczyzn, którzy nie uprawiają seksu, obserwuje się większą skłonność do obniżenia nastroju i występowania zaburzeń depresyjnych.

Brak seksu w związku sprzyja pogorszeniu relacji emocjonalnej między partnerami. Sprawia, że ludzie oddalają się od siebie, zaczynają żyć osobno. Jeśli ten stan trwa długo, może doprowadzić do rozstania lub do rozwodu.

Co zatem może zrobić mężczyzna, jeśli jest w związku, w którym nie ma seksu? Na początku najlepiej jest szczerze ze sobą porozmawiać. Warto odnaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy, która może być rozmaita. U niektórych par prowadzi do tego nadmiar obowiązków, przepracowanie, permanentny stres lub problemy rodzinne albo zawodowe. U innych za brakiem seksu będą stały złe doświadczenia z przeszłości. Szczera rozmowa jest dobrym punktem wyjścia, który pozwala ocenić, jakie są przyczyny takiej sytuacji. Tymczasem często obserwuje się, że pary mające problemy z seksem, szukają rozwiązania swoich problemów w internecie. Korzystanie nawet z najlepszych treści nie wyeliminuje problemu – konieczne jest przeprowadzenie szczerej rozmowy.

Parom, którym zależy na sobie i których bliskość nie wygasła, może pomóc terapia par. Skorzystanie z terapii u seksuologa i odnalezienie przyczyny problemu może pomóc powrócić do relacji intymnych.

Zdarza się i tak, że brak seksu oznacza zakończenie związku, a terapia par nie przynosi efektów. W takiej sytuacji zdrowiej jest podjąć decyzję o rozstaniu, ale zależy to od wielu indywidualnych kwestii.

Objawy depresji

Brak seksu w związku może doprowadzić nawet do rozwoju depresji. Niechęć partnera do kontaktów seksualnych, odrzucanie wszelkich prób zbliżenia może prowadzić do obniżenia samopoczucia, wyzwolić kompleksy i sprawić, że zaczniemy myśleć o sobie, że jesteśmy nieatrakcyjni, a nawet odrzucający dla drugiej osoby. Prowadzi również do braku poczucia bliskości i zerwania więzi emocjonalnej.

Brak seksu w związku nie tylko zatem powoduje pogorszenie relacji intymnej, ale także odbiera naszą pewność siebie. Przestajemy myśleć, że jesteśmy atrakcyjni seksualnie, postrzegamy się w inny sposób, a to może stać się przyczyną wystąpienia zaburzeń psychicznych. Brak satysfakcji z życia seksualnego powoduje znaczne pogorszenie kondycji psychicznej. Jeśli zauważymy u siebie permanentny smutek czy obniżenie nastroju, powinniśmy skorzystać z porady psychologa lub podjąć terapię u seksuologa.

Czy brak seksu jest powodem do rozwodu?

Brak seksu w związku nie jest jeszcze powodem do rozstania, ale może się nim stać, jeśli nie podejmiemy żadnego działania. Zbliżenia seksualne są elementem udanej relacji między dwojgiem ludzi. Jeśli partnerzy kochają się, są dla siebie atrakcyjni i są ze sobą związani emocjonalnie, pragną też uprawiać seks. Jest to zupełnie naturalne, ponieważ seks jest naturalną potrzebą każdego człowieka.

Brak seksu w małżeństwie czy w związku zazwyczaj jest sygnałem, że dzieje się coś niedobrego. Może być objawem oddalania się od siebie dwojga partnerów, problemów osobistych lub emocjonalnych jednego z nich, może również być sygnałem świadczącym o tym, że druga strona potrzebuje naszego większego zainteresowania.

Te wszystkie problemy nie są jednak wskazaniem do rozwodu. Brak seksu w związku może jednak doprowadzić do jego rozpadu w sytuacji permanentnego unikania zbliżeń. Gdy druga strona nie czuje się usatysfakcjonowana ze związku, jej potrzeby nie są zaspokajane, a ona sama jest ciągle odrzucana przez partnera, może to w końcu skierować jej uwagę na inną osobę. W takiej sytuacji już tylko krok dzieli parę od rozstania lub od rozwodu. Szczere rozmawianie o seksie lub skorzystanie z porady seksuologa mogą pomóc wyjść z tej sytuacji. Może też się okazać, że zarówno partnerka, jak i partner mają podobny problem, tylko nie informowali siebie o tym wcześniej.

Niedopasowanie seksualne

Istnieje również coś, co nazywa się niedopasowaniem seksualnym. Jest to sytuacja, w której dwie osoby mają zupełnie różne potrzeby seksualne i nie są w stanie wzajemnie ich zaspokoić. Może to dotyczyć zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Może również zdarzyć się tak, iż mimo że dwie strony usilnie się starają zadbać o jakość życia seksualnego, nie są w stanie cieszyć się satysfakcjonującym seksem.

Może to wynikać ze zmiennych i odrębnych temperamentów, ale również i z oziębłości seksualnej. W takiej sytuacji pomocni lekarze mogą przeprowadzić terapię hormonalną, która wyeliminuje problem. Zaleca się również skorzystanie z pomocy seksuologa lub psychologa.

Jeśli wszystkie te działania nie przynoszą skutku, można skorzystać z pomocy innego lekarza, ale może też się okazać, że nie pozostaje nic innego jak zmienić partnera.

Brak seksu a dzieci

Chwilowy brak seksu występuje w niemal każdym związku i jeśli jest to proces krótkotrwały, nie należy się nim martwić. Może być spowodowany chwilowym pogorszeniem samopoczucia, obniżeniem kondycji psychicznej, nierzadko przepracowaniem. Czym innym jednak jest tydzień lub dwa bez seksu, a czym innym długotrwałe unikanie relacji intymnych. W takiej sytuacji brak seksu w małżeństwie czy w związku zazwyczaj jest sygnałem świadczącym o tym, że dzieje się coś niedobrego.

Jeśli mieszkamy razem, brak ochoty na zbliżenia może być wywołany nadmiarem obowiązków. Dzieci skutecznie pochłaniają uwagę rodziców i mogą doprowadzi do obniżenia jakości życia seksualnego rodziców. Szczególnie widać to na przykładzie młodych małżeństw, w których pojawia się pierwsze dziecko - kochankowie nagle przeistaczają się w rodziców skupionych wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb niemowlęcia. Jest to naturalne zjawisko i przejściowe - zazwyczaj mija, gdy rodzice osadzają się w nowej roli, a niemowlę nie wymaga już tak dużo uwagi jak w pierwszych tygodniach życia. Jest to też moment na to, by spróbować wykrzesać z napiętego grafiku czas dla siebie. Młodzi małżonkowie są nie tylko rodzicami, ale również partnerami, nie tylko życiowymi, ale też seksualnymi. Wykorzystywanie seksu tylko do celów związanych z poczęciem dziecka i zaprzestanie seksu po narodzinach potomka może wpłynąć na pogorszenie ich relacji.

