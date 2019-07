Seks po czterdziestce. Mity, w które większość z nas wierzy. Ty tez?

MIT: Jeśli do tej pory nie miałaś orgazmów, już za późno

Bzdura! W przypadku kobiet istnieje większe prawdopodobieństwo, że wraz z wiekiem ich życie seksualne nabierze barw. Dlaczego? Ogromne znaczenie ma doświadczenie, znajomość własnego ciała, samoakceptacja.



MIT: Nie trzeba się martwić o ciążę

Jeśli jesteś w okresie okołomenopauzalnym, bardzo trudno określić, kiedy właściwie przestajesz jajeczkować. A co, jeśli ta ostatnia miesiączka dopiero przed tobą? Aby mieć pewność, czy już można zrezygnować z antykoncepcji, lepiej wykonać badania krwi. Poziom hormonu folikulotropowego (FSH) może ujawnić, czy nadal jesteś płodna, ale poziomy wahają się w okresie okołomenopauzalnym, więc nawet niski poziom FSH może być mylący.



MIT: Zmiana figury sprawia, że przestajesz być atrakcyjny/atrakcyjna

Wygląd każdego z nas zmienia się wraz z wiekiem. Wiele osób ma tendencję do tycia, co po części wynika ze spowolnienia metabolizmu. Trzeba być aktywnym fizycznie, aby zachować szczupłą i zgrabną sylwetkę. Ciesze się seksem ma niewiele wspólnego z naszą tuszą, jeśli sami siebie akceptujemy.



MIT: Po czterdziestce nie mamy już siły na seks

A może "przepraszam, jestem zbyt zmęczony/a" jest tylko wymówką? Może problemem są relacje z partnerem, kłopoty w pracy, romans? Jeśli faktycznie ochota na seks jest, ale sił brak, warto się zastanowić, czy nie stoi za tym problem medyczny (np. niedoczynność tarczycy, choroba serca). Czasem intensywne zmęczenie wynika z trybu życia. Jeśli nauczymy się dobrze gospodarować czasem, znajdziemy czas i energię na przyjemności.



MIT: Ochota na seks znika wraz z wiekiem

Seks nie jest jedzeniem czy piciem - nie umrzesz bez niego. Ale to nie znaczy, że potrzebujesz go mniej niż innych rzeczy, które przynoszą radość, satysfakcję i lepsze zdrowie emocjonalne i fizyczne. Wysokie libido może utrzymać się niezależnie od wieku i absolutnie nie ma nic złego w tym, by być aktywnym w łóżku do późnej starości.



MIT: W okresie okołomenopauzalnym seks jest gorszy

Menopauza wiąże się ze spadkiem żeńskich hormonów. To natomiast przekłada się na wiele aspektów życia kobiety. Każdy słyszał o uderzeniach gorąca, zaburzeniach miesiączkowania czy zmiennych nastrojach. Menopauzie towarzyszy także m.in. suchość pochwy i spadek libido. Jednak objawy te można łagodzić poprzez suplementację fitoestrogenów, naturalnie występujących w niektórych produktach, suplementach diety czy korzystają hormonalnej terapii zastępczej. Klimakterium nie oznacza się, że czas zapomnieć o seksie i orgazmach.QUIZ:

