Ta ankieta pokazała, o czym w seksie marzą mężczyźni i kobiety. Wyniki zaskakują!

Marzenia senne mogą cię zaskoczyć i jest to ciekawe, co tym razem wymyśli twoja podświadomość. Naukowcy przyjrzeli się snom dotyczącym seksu. Efekt? Co najmniej zaskakujący!

Według nowej ankiety przeprowadzonej wśród 1000 mężczyzn i 1000 kobiet, kobiet najczęściej marzą o seksie z bliską im osobą – przyjacielem. Z kolei najpopularniejszym marzeniem mężczyzn jest coś zupełnie innego – seks z byłą partnerką. Oczywiście ważne jest, aby pamiętać, że nie powinieneś traktować swoich erotycznych snów zbyt poważnie, ponieważ niekoniecznie oznaczają, że chcesz, aby się urzeczywistniły.

Niecałe trzy czwarte ankietowanych kobiet stwierdziło, że marzyły o seksie z przyjacielem, a 68% – o seksie z kolegą z pracy. Dziesięć najpopularniejszych marzeń erotycznych kobiet Seks z przyjacielem Seks z kolegą z pracy Seks z nieznajomym Seks z moim obecnym partnerem Mój partner mnie zdradza Seks z byłym Seks z celebrytą Seks z szefem Seks grupowy Seks z kimś, kogo nienawidzę 62% ankietowanych kobiet stwierdziło, że myśli o seksie z nieznajomym, a tylko 58% marzy o swoim obecnym partnerze. Piąte miejsce zajął sen, w którym zdradzał je partner – niewiele ponad połowa kobiet (57%) miała takie sny. Seks z eks? BDSM? Badanie wykazało, że wybory mężczyzn były zupełnie inne. Dla mężczyzn najlepszym wyborem był erotyczny sen o seksie z byłą partnerką – taki sen miało 92% mężczyzn, w porównaniu z 54% kobiet. Drugim najpopularniejszym męskim snem jest to, że seks z kimkolwiek przebiega fatalnie – 76% mężczyzn miało ten sen.

Dziesięć najpopularniejszych męskich snów erotycznych Seks z byłą Zawstydzające sny o seksie, w którym coś idzie nie tak Seks grupowy Seks z celebrytką Seks w miejscu publicznym Moja partnerka mnie zdradza BDSM Seks z koleżanką z pracy Seks z przyjaciółką Seks z nieznajomą. Na trzecim miejscu u mężczyzn znalazł się erotyczny sen o orgii, którego doświadczyło 72% mężczyzn, ale na liście kobiet zajął dopiero dziewiąte miejsce. 68% mężczyzn myślało o seksie z celebrytką, a 59% o seksie w miejscu publicznym. Sny erotyczne również okazały się bardzo popularne, a 93% ankietowanych przyznało, że mają je regularnie. Ponad jedna czwarta osób stwierdziła, że ma je co kilka dni. Jak często zdarzają się erotyczne sny? Co kilka dni - 26%

Raz w tygodniu - 16%

Raz na dwa tygodnie - 12%

Raz w miesiącu - 14%

Kilka razy w roku - 20%

Jessica Leoni, ekspert ds. seksu i związków, powiedziała: „Wszyscy uwielbiamy mieć erotyczne sny i zdecydowanie stanowią one wskazówkę dla naszych prawdziwych pragnień. Kobiety znacznie częściej marzą o seksie z bliską im osobą, której potajemnie pragną, podczas gdy mężczyźni wolą wyobrażać sobie na nowo poprzednie spotkania seksualne z ich pierwszą miłością i innymi byłymi partnerkami". Obie płcie mają podobne obawy, że partnerzy zdradzają. Mężczyźni pragną seksu grupowego bardziej niż kobiety i częściej prześladują ich przeszłe niepowodzenia seksualne, takie jak niezdolność do współżycia.

