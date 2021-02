Utrata węchu w COVID-19 a... popęd seksualny. Zaskakujący związek

Naukowcy od lat wskazują, że zmysł węchu odgrywa dużą rolę w odczuwaniu popędu seksualnego. Badanie z 2018 roku wykazało, że 29% uczestników z zaburzeniami węchu wykazało zmniejszenie pożądania seksualnego. Niektórym brakowało zapachu swoich partnerów, podczas gdy inni czuli się niepewnie, ponieważ nie byli świadomi własnego zapachu ciała. Oba te czynniki miały wpływ na ich doświadczenie seksualne.

Badania nad utratą węchu

W kolejnym badaniu naukowcy odkryli związek między utratą węchu a zmniejszoną motywacją seksualną i satysfakcją emocjonalną. Warto jednak zauważyć, że w tym badaniu uwzględniono tylko osoby starsze (osoby powyżej 65 roku życia) – więc możliwe, że wiek również odgrywa rolę w spadku seksualności. Co ciekawe, wyniki wykazały, że mniejsza funkcja węchu nie była związana z niższą częstotliwością aktywności seksualnej. Oznacza to, że ludzie mieli mniejszy nastrój na seks, ale nadal go uprawiali. Co więcej, chociaż brano pod uwagę płeć, rasę, wykształcenie, funkcje poznawcze i depresję, zespół nie był w stanie określić związku przyczynowego. Stąd nie wiadomo, czy utrata węchu rzeczywiście powoduje zmniejszenie popędu seksualnego.

Kiedy powraca węch po COVID-19?

Jeszcze niedawno utratę węchu można by przypisać okropnemu przeziębieniu. Rok do przodu i wszyscy wiemy, że jest to jedna z kluczowych oznak COVID-19. U niektórych osób może utrzymywać się przez dłuższy czas. Jeśli straciłeś węch z powodu koronawirusa, nie martw się – jest wysoce prawdopodobne, że powróci. U 72% osób węch wraca po miesiącu od wyleczenia infekcji. Co jeśli uważasz, że twój niski popęd seksualny jest związany z utratą węchu? Warto umówić się na wizytę u swojego lekarza rodzinnego, który może udzielić przydatnych porad lub skierować cię do specjalisty. Możesz również skontaktować się z terapeutą psychoseksualnym.

