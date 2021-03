Rozgrzewka przed seksem. Jak trening pilatesu pomaga w życiu seksualnym?

Pilates to uniwersalny trening, który wzmacnia mięśnie głębokie ciała i poprawia posturę. Czy może pomóc w seksie? Uprawianie seksu wymaga użycia wielu mięśni, których nie eksplotuje się mocno w ciągu dnia. Przyjmowanie różnych pozycji przez dłuższy czas może prowadzić do bolesnego ucisku i skurczów. Dlatego eksperci zdrowia fizycznego twierdzą, że dodanie prostych ćwiczeń rozciągających do codziennej rutyny nie tylko urozmaici twoje życie seksualne, ale także poprawi ogólną elastyczność ciała.

Na czym polega pilates?

Podstawą treningu Pilatesa jest wzmocnienie mięśni posturalnych, których główną funkcją jest utrzymywanie prawidłowej postawy ciała. Ćwiczenia są nakierowane na wzmacnianie mięśni brzucha, przede wszystkim mięśnia poprzecznego, a także mięśni dna miednicy. Te drugie są potocznie nazywane mięśniami Kegla. Są one odpowiedzialne za prawidłowe położenie narządów wewnętrznych oraz sprawne działanie układu moczowego, wydalniczego i rozrodczego.

Ćwiczenia polecane przez ekspertów

1. Skłon w pozycji pionowej.

Stań prosto. Nogi rozstaw na szerokość bioder. Wyciągnij ręce mocno do góry, trzymając je prosto. Zobacz, jak długie i wysokie możesz być swoje ciało, a następnie wykonaj skłon do przodu, aby sięgnąć dłońmi do palców u nóg. Dzięki temu rozciągasz ścięgna podkolanowe i uwalniasz dolną część pleców. Zostań chwilę i poruszaj głową na „nie” i „tak”.

2. Motyl

Połóż się na plecach zginając kolana. Sklej ze sobą podeszwy stóp i opuść kolana na boki. Im bliżej zbliżasz pięty do linii środkowej ciała, tym większe będzie rozciąganie wewnętrznych ud. Możesz trzymać ramiona po bokach lub sięgać do nich nad głową, aby uzyskać większe rozciągnięcie. Wytrzymaj w pozycji kilkanaście sekund.

3. Rozszerzanie nóg

Połóż się na macie. Podnieś nogi do sufitu i wyciągnij ręce do pozycji „T”. Stopniowo opuszczaj nogi na boki. Upewnij się, że jedna noga nie opada bardziej niż druga i nie kołyszesz się. Zegnij stopy z powrotem w kierunku ciała. Powtórz ruch nóg kilkakrotne. Poczujesz większe rozciąganie w łydkach, stopach i udach.

4. Zginanie nóg boczne

Połóż się na plecach zginając kolana. Zamknij oczy, aby rozluźnić umysł i ciało, a następnie zacznij kołysać kolanami w prawo, z powrotem na środek i w lewo. Ten delikatny ruch uwalnia dolną część pleców i pomaga odstresować się w ciągu dnia, dzięki czemu możesz się zrelaksować. To ćwiczenie pomaga także na kręgosłup.

Czytaj też:

Okiem eksperta: Jak często powinniśmy uprawiać seks?