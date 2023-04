Ból brzucha objawem niewydolności krążenia? To możliwe. Poznaj nietypowe oznaki zaburzeń przepływu krwi

Niewydolność krążenia to zaburzenia przepływu krwi przez narządy wywołane przez procesy chorobowe zachodzące w organizmie, na przykład miażdżycę tętnic, zakrzepicę żył głębokich, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze czy otyłość. Początkowo choroba nie daje żadnych wyraźnych symptomów. Dlatego łatwo ją zignorować. W rezultacie leczenie często rozpoczyna się zbyt późno. Warto pamiętać, że oznaki zaburzeń w przepływie krwi to nie tylko obrzęki, zimne stopy czy drętwienie kończyn. Poznaj trzy mniej typowe objawy niewydolności krążenia.

Ból brzucha objawem niewydolności krążenia

Ból brzucha zazwyczaj bywa kojarzony z problemami gastrycznymi. Niewiele osób kojarzy tę dolegliwość z niewydolnością krążenia. To błąd. Należy bowiem pamiętać, że krew przepływa przez wszystkie narządy naszego ciała, w tym również jelita. Jeśli ten proces ulega zaburzeniu, przyswajanie składników odżywczych pochodzących z pokarmu jest znacznie utrudnione. Ostra niedrożność tętnic trzewnych objawia się silnymi dolegliwościami bólowymi w okolicy pępka. Mogą wystąpić także biegunki i wymioty.

Trudno gojące się rany mogą sygnalizować zaburzenia krążenia

Niewydolność krążenia zmniejsza zdolność organizmu do regeneracji. W rezultacie różnego rodzaju rany trudniej się goją i dochodzi do powstania owrzodzeń. Zazwyczaj występują one na nogach. Na początku skóra staje się wrażliwa, traci elastyczność i twardnieje. W efekcie każde najmniejsze uszkodzenie powłok skórnych może doprowadzić do pojawienia się poważnych urazów. Leczenie polega przede wszystkim na zmniejszeniu zastoju żylnego poprzez specjalną terapię uciskową.

Zmęczenie zwiastuje niewydolność krążenia?

Odczuwasz duże zmęczenie? Masz trudności z koncentracją i zapamiętywaniem? Zaburzenia funkcji poznawczych nie zawsze są oznaką przepracowania. Mogą świadczyć o niewydolności krążenia, a dokładniej rzecz ujmując zakłóceniach przepływu krwi w mózgu. Przewlekłe niedokrwienie tkanek skutkuje uszkodzeniem różnych struktur mózgowych i prowadzi do otępienia (demencji).

