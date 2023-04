Czy swędzenie skóry głowy może oznaczać łuszczycę? Dowiedz się, jakie są inne objawy

Łuszczyca to jedna z najczęstszych chorób skóry. Jest to choroba autoimmunologiczna. Nieprawidłowości układu odpornościowego powodują zaburzenia procesu przemiany komórek, czyli ich rozwoju, dojrzewania i obumierania. Zbyt szybkie gromadzenie się komórek skóry prowadzi do łuszczenia powierzchni skóry.

Łuszczyca jest często mylona z atopowym zapaleniem skóry i grzybicą. Dlatego warto poznać jej objawy. Istnieje kilka jej rodzajów, jednym z nich jest łuszczyca owłosionej skóry głowy.

Objawy łuszczycy skóry głowy

Jednym z pierwszych objawów łuszczycy skóry głowy jest uporczywe swędzenie. Pojawia się dlatego, że suchy naskórek, który łuszczy się na głowie, drażni skórę. Charakterystyczne dla tej choroby są wybrzuszone plamy lub tarczki, pokryte srebrzystymi łuskami, które pojawiają się we włosach. Zmiany na skórze mogą pojawiać się również poza owłosioną skórą głowy i obejmować czoło, kark i uszy. Chorobie może towarzyszyć również wypadanie włosów.

Jakie badania potwierdzają łuszczycę?

Wystąpienie opisanych powyżej objawów powinno skłonić do wizyty u lekarza. Łuszczyca jest rozpoznawana na podstawie badania klinicznego, po stwierdzeniu wyprysków i ognisk charakterystycznych dla danej lokalizacji choroby. Lekarz może przeprowadzić też badanie dermatoskopowe, które polega na oglądaniu zmian skórnych specjalnym urządzeniem, w powiększeniu oraz z oświetleniem, pozwalającym na uwidocznienie głębszych struktur ocenianej zmiany lub wykonać biopsję zmiany do oceny histopatologicznej.

Czy łuszczyca jest zakaźna?

Wiele osób obawia się, że łuszczycą można się zarazić. Lekarze uspokajają, że choroba nie jest zakaźna. Nie można się nią zarazić nawet przez dotknięcie zmienionej chorobowo skóry, ani też przez:

podanie ręki,

używanie tego samego ręcznika,

pływanie w tym samym basenie.

Łuszczyca nie ma też nic wspólnego z utrzymywaniem właściwej higieny, o co zdarza się, że niesłusznie oskarżane są osoby, które dotknęła choroba. Do propagowania wiedzy na temat łuszczycy przyczyniają się znane osoby, które na nią chorują. W Polsce z łuszczycą zmaga się m.in. piosenkarz Michał Wiśniewski i polityk Ryszard Kalisz, na świecie m.in.: piosenkarka Britney Spears i modelka Kim Kardashian.

