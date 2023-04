Zaburzenia równowagi to niepokojący objaw. Poznaj najczęstsze przyczyny i diagnostyka

Zaburzenia równowagi to niepokojący objaw, który może wskazywać np. na schorzenia ośrodkowego układu nerwowego. Z tego względu nie należy czekać, aż zaburzenia równowagi same miną, tylko jak najszybciej trzeba zgłosić się do lekarza, który zleci wykonanie badań. Dlaczego pojawiają się zaburzenia równowagi? Jakie są ich najczęstsze przyczyny? Wyjaśniamy.