Twój pot dziwnie pachnie? Nie bagatelizuj tego, możesz mieć chorą wątrobę

Wydzielanie potu jest naturalnym stanem fizjologicznym, dzięki któremu organizm pozbywa się zbędnych produktów przemiany materii, ale też schładza. Zapach potu zależy od kilku czynników, między innymi stosowanej diety, poziomu hormonów i stresu. Wpływ niekiedy ma też to, jakie leki przyjmujemy. W niektórych sytuacjach nieprzyjemna woń potu może też sygnalizować, że w organizmie dzieje się coś niedobrego.

Cuchnący pot może oznaczać chorą wątrobę

Choć zazwyczaj nieprzyjemny zapach potu kojarzy nam się z nieodpowiednią higieną, to w niektórych sytuacjach jest to doskonały wskaźnik naszego zdrowia. Jeśli nie pomaga prysznic czy dezodorant, a twoje ciało pachnie inaczej niż zwykle – nie powinieneś tego ignorować. Przyczyną mogą być choroby wątroby. Charakterystycznymi objawami podczas ich przebiegu jest nadmierne pocenie się, ale też cuchnący zapach wydzielany przez ciało. Specjaliści porównują jego woń do „zgniłego jajka”.

Gdy funkcjonowanie wątroby przestaje być prawidłowe lub zwalnia – zarówno w pocie jak i oddechu dochodzi do gromadzenia się toksyn. Taki stan należy skonsultować z lekarzem, ponieważ zbagatelizowanie tego objawu może prowadzić do nowotworu wątroby lub niewydolności wątroby (w tym przypadku jednym z pierwszych objawów może być też zapach acetonu wydobywający się z jamy ustnej). Wynika to z faktu, że wątroba reguluje pracę całego organizmu, odpowiada też za usuwanie toksyn z niego.

Poza zapachem potu warto zwrócić uwagę też na jego kolor – prawidłowo powinien być bezbarwny, żółty może świadczyć o uszkodzeniu wątroby. Należy jednak też pamiętać, że na jego barwę wpływ mogą mieć także używki, takie jak na przykład nikotyna lub kawa.

Choroby wątroby mogą dawać wiele objawów, do pozostałych z nich zaliczamy między innymi:

wzdęcia,

ból brzuch po prawej stronie,

nudności,

brak łaknienia,

zmniejszenie masy ciała,

problemy żołądkowe,

zmęczenie,

zła tolerancja tłuszczów oraz alkoholu,

swędzenie skóry,

następnie pojawia się też żółtaczka i dochodzi do powiększenia wątroby.

Brzydki zapach potu – o czym jeszcze może świadczyć?

Problemy z wątrobą to nie jedyne schorzenia, które mogą powodować przykry zapach potu. Przyczyną mogą być również poniższe choroby.



Cukrzyca – w tym przypadku zmieniona woń może być spowodowana kwasicą ketonową – jest to jedno z powikłań cukrzycy, skutek nadmiernego wzrostu glukozy we krwi oraz braku odpowiedniej ilości insuliny. To niebezpieczny stan, który może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia. Może objawiać się kwaśnym lub owocowym oddechem, podobnie jest w przypadku potu.

Nieprzyjemny zapach potu może sygnalizować niepokojące zmiany w organizmie spowodowane również infekcjami bakteryjnymi oraz zaburzeniami gospodarki hormonalnej. Może to być także oznaka przejściowych zaburzeń metabolicznych (wynikających na przykład z nieodpowiedniej diety). Zapach potu określany jako „mysi” może z kolei wskazywać na uwarunkowaną genetycznie chorobę metaboliczną – fenyloketonurię. Pot o zapachu nieświeżego piwa czasami towarzyszy gruźlicy.

