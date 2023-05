Pokonała raka trzustki, dzięki wczesnemu wykryciu choroby. Jej uwagę zwrócił nietypowy objaw

W Polsce rocznie występuje średnio ok. 3,5 tys. nowych przypadków raka trzustki, co z kolei oznacza, że dziennie o chorobie dowiaduje się 10 pacjentów. Objawy raka trzustki zazwyczaj pojawiają się dosyć późno – dopiero wtedy, gdy nowotwór jest już w zaawansowanym stadium. Występowanie objawów zwykle jest więc związane z postępem choroby. Okres, który mija od pojawienia się pierwszych symptomów, do wystąpienia stanu zagrożenia życia, jest relatywnie krótki. W sieci swoją historią podzieliła się Maria Menounos, korespondentka E!News, która przeszła udaną operację usunięcia prawie czterocentymetrowego guza. U dziennikarki zdiagnozowano raka trzustki po tym, jak jej uwagę zwrócił nietypowy objaw tej choroby.

Niepokojący objaw – rozdzierający ból wewnątrz

Wykrycie raka trzustki na jego wczesnym etapie znacznie zwiększa szansę na wyzdrowienie. Tak było w przypadku amerykańskiej dziennikarki. Pierwsze symptomy tego nowotworu mogą być często pomijane i mylone z innymi objawami. 44-latka w czerwcu 2022 roku zaczęła odczuwać silne i nawracające skurcze w nogach. Ból był intensywny do tego stopnia, że nie mogła powstrzymać krzyku. Wtedy wykryto u niej cukrzycę typu 1, została ona jednak opanowana poprzez monitorowanie poziomu insuliny i glukozy.

Zaledwie po miesiącu kobieta wróciła jednak do szpitala z powodu „rozdzierającego bólu brzucha, połączonego z biegunką”. Tomografia komputerowa i inne badania nie wykazały żadnej choroby, jednak 44-latka nadal zmagała się z cierpieniem. Po kilku tygodniach, podczas lotu, dolegliwości znacznie się nasiliły. Maria Menounos czuła ogromny ból, który opisywała „jakby ktoś wyrywał jej wnętrzności”.

Podczas rezonansu magnetycznego całego ciała został u niej wykryty 3,9-centymetrowy nowotwór na trzustce. Biopsja potwierdziła, że jest to guz neuroendokrynny w drugim stadium – jest to rzadziej występujący rodzaj raka trzustki, który stanowi mniej niż 2 proc. tego nowotworu (częściej spotykany typ to gruczolakorak trzustki). Jego wczesne wykrycie dało kobiecie szansę na pokonanie choroby – usunięto u niej guza wraz z częścią trzustki, śledzioną, dużym mięśniakiem i 17 węzłami chłonnymi. Sam zabieg okazał się sukcesem, bez konieczności późniejszego leczenia pod postacią chemioterapii.

Maria Menounos w całej tej sytuacji miała wiele szczęścia nie tylko ze względu na szybkie wykrycie choroby. Rak neuroendokrynny trzustki, na którego cierpiała, występuje rzadko, a rokowania w tym przypadku są lepsze, niż dla bardziej powszechnej formy tego nowotworu. Do nowotworów o najgorszym rokowaniu należy gruczolakorak trzustki – średni okres przeżycia od postawienia rozpoznania wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy.

Jakie są objawy raka trzustki?

Rak trzustki stanowi czwartą przyczynę zgonów wśród chorób nowotworowych i charakteryzuje się wyjątkowo złym rokowaniem. Szansą na pokonanie tej choroby jest jej wczesne wykrycie i skuteczne leczenie. Symptomy raka trzustki wynikają z miejscowego działania guza (na przykład w przypadku, gdy uciska na sąsiednie struktury), ale też powstawania odległych przerzutów i ogólnego wpływu na organizm człowieka. Wiele objawów występujących podczas choroby nowotworowej trzustki stwierdza się także przy innych chorobach, stąd jej wykrycie często nie jest proste.

Typowym dla raka trzustki objawem jest ból brzucha – zwykle jest zlokalizowany w nadbrzuszu i często promieniuje do kręgosłupa. Może być stały lub epizodyczny o różnym nasileniu, czasami zmniejsza się, gdy osoba chora leży w pozycji embrionalnej. Inne oznaki to także zażółcenie skóry, błon śluzowych i białek oczu, spowodowane żółtaczką. W raku trzustki wynika ona z ucisku dróg żółciowych przez guza lub przez powiększone węzły chłonne i utrudniony odpływ żółci (zawierającej bilirubinę) z wątroby do jelita. Przyczyną może być także uszkodzenie wątroby przez przerzuty nowotworowe.

Nowotwór trzustki może objawiać się także:



chudnięciem, brakiem apetytu,

nudnościami, wymiotami, biegunką,

cukrzycą (lub tzw. upośledzoną tolerancją glukozy).

Mogą występować także incydenty zakrzepowo-zatorowe, zakrzepica żył układu głębokiego, zatorowość płucna, ale też podskórne guzki z martwicą tkanki tłuszczowej, nawracające zapalenia trzustki i depresja. Choć nie udało się ustalić przyczyn raka trzustki, to naukowcy twierdzą, że na występowanie tej choroby może mieć wpływ palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i czynniki genetyczne.

Czytaj też:

Dietą w raka? Dietetyczka kliniczna rozwiewa wątpliwości związane z dietą antynowotworowąCzytaj też:

Te objawy mogą oznaczać raka jelita grubego we wczesnym stadium. Sprawdź, czego nie wolno lekceważyć