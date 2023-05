Dokucza ci ból i drętwienie nóg? To znak, że powinieneś zbadać cholesterol

Szacuje się, że w Polsce zbyt wysokie stężenie cholesterolu ma ok. 18 milionów ludzi, jednak znaczna część nie zdaje sobie z tego sprawy. Z podwyższonym cholesterolem wiąże się większe ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia takich jak zawał serca czy udar mózgu. Objawy jego ponadnormowego poziomu zazwyczaj pojawiają się dopiero, gdy jest już go zdecydowanie za dużo i dochodzi do zmian w funkcjonowaniu układu krążenia.

Wiele osób często nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich zdrowie jest zagrożone. Niektóre objawy wysokiego cholesterolu można jednak dostrzec na pierwszy rzut oka. Tak jest między innymi z kępkami żółtymi. To jednak nie wszystko, istnieje też inny symptom, który z łatwością zauważysz i powinien skłonić cię do wizyty u lekarza. Zbyt wysoki poziom cholesterolu może prowadzić do miażdżycy, a ta z kolei do choroby tętnic obwodowych (PAD), której objawy mogą pojawić się właśnie w okolicach nóg.

Ból i drętwienie nóg a wysoki cholesterol

Choć większość zmian można zbagatelizować, myśląc, że są związane z wiekiem lub zmęczeniem, to bolące i drętwiejące nogi powinny być sygnałem ostrzegawczym. Taki ból lub dyskomfort odczuwany w dolnej części kończyn dolnych jest spowodowany słabszym przepływem krwi przez te obszary ciała. Bywa opisywany jako uczucie ciężkości nóg lub ich zmęczenie. Podwyższony poziom cholesterolu utrudnia krążenie krwi – zapchane tętnice powodują jego nieprawidłowy przepływ. Kończyny dolne, które znajdują się daleko od serca, są więc narażone na niedokrwienie. Dokuczliwy ból może być odczuwalny podczas chodzenia lub innej aktywności, później pojawia się także w czasie spoczynku. Może dotyczyć tylko jednej nogi lub obu, występować w okolicy łydek, ud.

Inne objawy wysokiego cholesterolu związane z nogami

Sygnałem, że poziom cholesterolu jest za wysoki, jest również błyszcząca i naciągnięta skóra na stopach i nogach. Często skóra przybiera też niezdrowy, niebieskawy kolor, co wynika ze słabszego ukrwienia. Kobiety mogą również zauważyć, że wolniej odrastają włoski po goleniu. Z kolei objawem choroby tętnic obwodowych (PAD) są również skurcze stóp i nóg. Charakterystyczne dla podwyższonego poziomu cholesterolu jest też pojawianie się wybroczyn i siniaków, a także żylaki kończyn dolnych. Ponadto można zaobserwować wolniejsze gojenie się ran. Uwagę powinny zwrócić także notorycznie zimne stopy – może to wskazywać na rozwój PAD.

Na jakie jeszcze objawy wysokiego cholesterolu zwrócić uwagę?

Charakterystyczne objawy, które mogą towarzyszyć zaburzeniom krążenia to:



ból w klatce piersiowej,

duszności,

zmniejszenie zdolności wysiłkowych,

ogólne osłabienie,

zawroty głowy i omdlenia,

kołatanie serca.

W przypadku zauważenia u siebie powyższych symptomów należy zbadać poziom cholesterolu. Robi się to za pomocą badania profilu lipidowego. Możliwe jest wtedy oszacowanie ryzyka zachorowania na choroby serca oraz wdrożenie odpowiednich działań. Przy zbyt wysokim poziomie cholesterolu kluczowa jest również zmiana stylu życia i wprowadzenie zdrowych nawyków.

