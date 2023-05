Choroba tętnic obwodowych PAD – przyczyny, czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie

Choroba tętnic obwodowych (PAD, ang. peripheral artery disease) to jedna z częściej występujących chorób, choć niewiele osób o niej słyszało. Niestety, pomimo wielu dostępnych metod diagnostycznych, jest zwykle bardzo późno diagnozowana. W Polsce rocznie do szpitali przyjmowanych jest około 40 000 pacjentów z chorobą obwodową tętnic. U wielu chorych niezbędne jest wykonanie amputacji kończyn, spowodowane zaburzeniami ukrwienia. Zwężenie lub niedrożność dużych tętnic, które utrudniają przepływ krwi, to również przyczyna innych powikłań. Na skutek nierozpoznanej choroby tętnic obwodowych i zaburzeń ukrwienia dochodzi m.in. do zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych – choroba wywołuje m.in. udar mózgu i zawał serca.

Jak często występuje choroba tętnic obwodowych PAD?

Częstość występowania choroby naczyń obwodowych u ogółu populacji to 3–10 proc. U osób z grupy ryzyka, do której zaliczamy pacjentów powyżej 70. roku życia, częstość występowania choroby naczyń obwodowych to 14–29 proc. Wielu chorych nie ma świadomości zagrożeń związanych z PAD. Chorobę pozwalają wykryć nieskomplikowane badania m.in. angiografia i ultrasonografia.

Warto wiedzieć, że metody diagnostyki choroby naczyń obwodowych PAD oraz jej zapobiegania nie są skomplikowane. W celu ograniczenia ryzyka związanego z chorobą naczyń obwodowych istotną rolę odgrywa modyfikacja trybu życia m.in. zwiększenie aktywności fizycznej oraz rezygnacja z używek.

Szacuje się, że u około 40 proc. chorych choroba tętnic obwodowych nie wywołuje żadnych objawów. Charakterystycznym objawem, który wskazuje na PAD i wymaga wnikliwej diagnostyki, jest m.in. chromanie przestankowe.

Choroba tętnic obwodowych – podstawowe informacje

Choroba tętnic obwodowych nie dotyczy tętnic wieńcowych i tętnic mózgu. Jej rozwój wpływa na funkcjonowanie tętnic zaopatrujących w krew m.in. kończyny dolne oraz nerki. Na rozwój PAD narażone są przede wszystkim osoby starsze, jednak może ona dotyczyć również osób w średnim wieku. Istotny w tym przypadku jest m.in. tryb życia.

Przyczyny choroby tętnic obwodowych

Przyczyną choroby tętnic obwodowych jest gromadzenie się blaszek miażdżycowych w tętnicach (miażdżyca tętnic obwodowych), które zaburzają przepływ krwi, powodując niedostateczne ukrwienie kończyn dolnych. W grupie najczęściej diagnozowanych chorób tętnic obwodowych znajduje się ostre niedokrwienie kończyn, któremu może towarzyszyć zwapnienie tętnic wieńcowych. Proces chorobowy znacząco zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

Czynniki ryzyka rozwoju PAD

Czynniki ryzyka rozwoju choroby tętnic obwodowych to przede wszystkim:



wiek średni i podeszły,

palenie papierosów,

nadwaga i otyłość,

siedzący tryb życia,

przewlekły stres.

Do czynników ryzyka zachorowania na PAD zaliczamy również cukrzycę, wysoki poziom cholesterolu i wysokie ciśnienie krwi.

Częściej choroba ta rozwija się u osób obciążonych genetyczną skłonnością do rozwoju schorzeń sercowo-naczyniowych.

Jednak redukcja czynników ryzyka pozwala uniknąć poważnych powikłań PAD. Rzucenie palenia, zmiana diety oraz zwiększenie aktywności fizycznej to najważniejsze elementy profilaktyki i leczenia choroby tętnic obwodowych.

Objawy choroby tętnic obwodowych

Objawy choroby jednoznacznie wskazują na problemy z krążeniem. To m.in.:



ból kończyn dolnych w czasie chodzenia,

osłabienie rąk i kończyn dolnych,

skurcze łydek,

ból spoczynkowy kończyn dolnych.

Warto zwrócić uwagę na wygląd kończyn dolnych oraz dolegliwości związane z zaburzeniami ukrwienia, które mogą wskazywać na chorobę tętnic obwodowych. Niepokój powinny wzbudzić m.in.:



pojawiające się na skórze rany i owrzodzenia,

zanik owłosienia,

nadmierne marznięcie stóp,

zmiana zabarwienia skóry.

Powyższe objawy często występują u seniorów. Mogą wskazywać na różne schorzenia np. żylaki kończyn dolnych. Nie należy ich bagatelizować, bo nieleczone zaburzenia ukrwienia prowadzą do martwicy tkanek, a także zwiększają ryzyko związane z poważnymi powikłaniami sercowo-naczyniowymi.

Inne objawy choroby tętnic obwodowych to m.in. bóle głowy, zawroty głowy i zaburzenia widzenia, które często występują u pacjentów z miażdżycą.

Jak diagnozowana jest choroba tętnic obwodowych?

Na etapie diagnostyki tętnic obwodowych wykorzystywane są nieinwazyjne metody m.in. ultrasonografia, rezonans magnetyczny oraz angiografia. Lekarz sprawdza także wskaźnik kostkowo-ramienny – dokonuje pomiaru ciśnienia krwi w kostce oraz obu ramionach.

Leczenie choroby tętnic obwodowych

Wcześnie rozpoznana choroba tętnic obwodowych leczona jest zachowawczo. Jeżeli leczenie zachowawcze nie jest skuteczne, to niezbędne jest leczenie o różnym stopniu inwazyjności. Leczenie choroby tętnic obwodowych dobierane jest indywidualnie do każdego pacjenta. Stosowane leczenie to m.in. małoinwazyjne stentowanie i angioplastyka balonowa, a także typowa operacja na otwartym sercu.

Źródła: