Odczuwasz ból w miejscu zranienia i skurcze mięśni? To może być tężec

Tężec jest chorobą zakaźną, od chorego nie można się nią jednak zarazić. Zakażenie powodują bakterie beztlenowe – Clostridium tetani. Mogą dostać się do organizmu, kiedy skaleczymy się i zabrudzimy ranę. Dlatego osoby, które pracują w ogrodzie i mają kontakt z ziemią, powinny zachowywać szczególną ostrożność, a podczas prac zaopatrzyć się w rękawice ochronne. Jeśli jednak dojdzie do zranienia, ranę należy jak najszybciej przemyć wodą.

Okres inkubacji choroby wynosi średnio około 10 dni, ale zdarza się, że może wydłużyć się nawet do kilku miesięcy. Skutki zakażenia są groźne dla zdrowia. Toksyny zawarte w bakteriach, gdy dostaną się do organizmu, uszkadzają bowiem centralny układ nerwowy. Tężec może mieć kilka postaci: miejscową, uogólnioną oraz mózgową.

Pierwsze objawy tężca

W zależności od tego, jaką postać ma choroba, objawy różnią się od siebie. Postać miejscowa początkowo objawia się: bólem i skurczem mięśni w miejscu zranienia. W postaci mózgowej, gdy zakażenie dotyka okolicę głowy oraz twarzy, dochodzi do porażenia nerwów w tej okolicy. W postaci uogólnionej, do pierwszych symptomów należą:

niepokój,

rozdrażnienie,

bóle głowy,



przeczulica w okolicy rany,

napięcie różnych grup mięśni.

W miarę rozwoju każdej z wymienionych postaci choroby u pacjentów pojawiają się tzw. napady tężcowe, które trwają przez kilka sekund. Potęgują je: hałas oraz światło. W czasie ich trwania pojawia się:

szczękościsk,

trudności w przełykaniu,

duszność,

sztywność karku,

drgawki połączone z wyprężeniem ciała.

Jeśli dojdzie do zakażenia tężcem,na co wskazuje wystąpienie opisanych powyżej objawów, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem. W poważniejszych przypadkach należy odwieźć chorego do szpitala. Brak pomocy medycznej może skończyć się śmiercią. Odsetek przypadków śmiertelnych z powodu tężca wynosi od 6 do 60 proc. i zależy w głównej mierze od postaci choroby.

Przed tężcem chroni szczepionka

W Polsce szczepienie przeciw tężcowi jest obowiązkowe. Jest wykonywane zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych, obejmuje dzieci i młodzieży do lat 19. Osoby, które nie zostały zaszczepione, po skaleczeniu i podejrzeniu zakażenia tężcem, powinny otrzymać surowicę przeciwtężcową.

Czytaj też:

Działka to lekarstwo dla ciała i duszy. Badania potwierdziły 6 zalet uprawy ogródkaCzytaj też:

Maj w ogrodzie – jakie prace trzeba wykonać