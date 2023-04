Działka to lekarstwo dla ciała i duszy. Badania potwierdziły 6 zalet uprawy ogródka

„Jeśli masz ogród i bibliotekę, masz wszystko, czego potrzebujesz”, mawiał Cyceron, rzymski pisarz i polityk. Okazuje się, że naukowcy potwierdzili te słowa, a lekarze, w ramach kuracji, powinni zapisywać uprawę ogrodu swoim pacjentom. W Polsce okres pandemii wpłynął na zainteresowanie ogródkami działkowymi i okazało się, że nie tylko seniorzy, ale również młodsze pokolenia znalazły dużą satysfakcję w uprawie ogrodów. Oto 6 korzyści wynikających z bycia i pracy na działce.

1. Działkowicze spożywają dużo warzyw i owoców

WHO zaleca spożywanie ok. 0,5 kg warzyw i owoców dziennie, co jest łatwiejsze dla osób uprawiających własny ogród. Dodatkowo takie warzywa i owoce uprawiane są przeważnie w sposób ekologiczny, bez dodatku pestycydów, co wzmacnia ich walory zdrowotne. Uprawa własnych warzyw i owoców jest też ważna dla ekonomii gospodarstw domowych, szczególnie w okresie, kiedy warzywa stają się bardzo drogie.

2. Działkowicze są szczuplejsi niż osoby, które nie zajmują się ogrodnictwem

Jedno z amerykańskich badań wykazało, że osoby uprawiające ogródki działkowe miały znacząco niższe BMI (Body Mass Index), czyli wskaźnik masy ciała, niż ich sąsiedzi, którzy nie brali udziału w takich pracach (różnica wagi wynosiła średnio 5 kg u kobiet i 7 kg u mężczyzn). Warto wiedzieć, że każdy nadprogramowy kilogram masy ciała zwiększa ryzyko cukrzycy i innych chorób cywilizacyjnych.

3. Uprawa działki zwiększa odporność

Dzięki przebywaniu na świeżym powietrzu ciało hartuje się i pod wpływem promieni słonecznych wytwarza witaminę D, której Polacy mają duże niedobory, a która jest bardzo ważna dla naszego zdrowia. Należy oczywiście pamiętać o rozsądnym korzystaniu ze słońca i stosowaniu kremów z filtrami.

4. Uprawa ogródka jest dobra dla serca

Jak wynika z badań, ogrodnictwo może zmniejszyć nawet o 30 procent ryzyko zawału serca i udaru mózgu, jak również przedłużyć życie. Noszenie worków z ziemią, wyrywanie chwastów i inne prace ogrodnicze zapewniają pożądane z punktu widzenia zdrowia ćwiczenia aerobowe angażujące całe ciało. Z kolei kontakt z przyrodą i skupienie uwagi na czynnościach ogrodniczych to rodzaj medytacji oczyszczającej umysł.

5. Pobyt na działce poprawia humor i daje poczucie szczęścia

Dzieje się tak dzięki obecnym w glebie beztlenowym bakteriom Mycobacterium vaccae, które uwalniają serotoninę, czyli hormon szczęścia. W wyniku tego poprawia się nastrój oraz działanie mózgu. Naukowcy uważają, że bakterie te zwiększają zdolności poznawcze, ułatwiają naukę i poprawiają pamięć. Jest to niezwykle korzystne nie tylko dla seniorów w celu prewencji chorób degeneracyjnych mózgu, ale i dla młodych ludzi, którzy muszą się dużo uczyć.

6. Działka ma pozytywny wpływ na relacje społeczne

Badania wykazały, że osoby, których działki znajdują się na terenie większych ogródków działkowych, mają wiele kontaktów z sąsiadami, co zapobiega poczuciu samotności i izolacji, szczególnie częstemu wśród starszych osób. Człowiek jako istota społeczna potrzebuje bowiem stałych i serdecznych kontaktów z innymi.

Czytaj też:

Udar słoneczny – objawy i pierwsza pomocCzytaj też:

Jesteś działkowcem? Sprawdź, czego nie wolno sadzić w ogródku działkowym ROD