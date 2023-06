Skoki ciśnienia mogą być sygnałem ostrzegawczym. Może chorujesz na boreliozę

Borelioza jest wieloukładową chorobą zapalną przenoszoną przez kleszcze. Należy ona do najczęściej przenoszonych chorób przez te owady w Ameryce Północnej, ale też w Azji i Europie. Dochodzi do niej poprzez ukłucie człowieka przez zakażonego kleszcza. Pobiera on krew z zainfekowanego zwierzęcia, a następnie poprzez żerowanie przekazuje krętki swojemu żywicielowi, którym może być między innymi właśnie człowiek. Zdiagnozowanie boreliozy nie jest łatwe z uwagi na bardzo różnorodne objawy, które mogą sugerować inne schorzenia. Jedynym pewnym jej objawem jest rumień wędrujący, jednak oznaką tej choroby mogą być też skoki ciśnienia.

Skoki ciśnienia a borelioza

Jednym z niespecyficznych objawów boreliozy są zaburzenia pracy układu sercowo-naczyniowego. Chory może odczuwać wtedy skoki ciśnienia oraz nierówne bicie serca. Wahania ciśnienia mają charakter zmienny, a także napadowy. Oznacza to, że raz ciśnienie może być wysokie, a po 40-50 minutach dochodzi do samoistnego obniżenia. Takie skoki ciśnienia pojawiają się nagle u pacjentów cierpiących na boreliozę, razem z nimi mogą występować także:



zawroty głowy,

duszności,

uczucie zmęczenia.

Jak jeszcze objawia się borelioza?

Borelioza może powodować różnorodne objawy, głównie dotyczą one skóry, ale także układu nerwowego, mięśniowo-szkieletowego, a rzadziej – mięśnia sercowego. Do typowego objawu boreliozy zaliczamy rumień wędrujący, który pojawia się po ugryzieniu kleszcza. Nie u każdego jednak występuje ten symptom (czasami może być też niezauważony). Takiej miejscowej zmianie skórnej towarzyszy często również:



zmęczenie,

gorączka,

ból głowy,

bóle mięśni,

sztywność karku.

Objawów boreliozy jest dużo i mogą być one bardzo różne. Symptomem boreliozy, poza rumieniem, jest:

wędrujące bóle mięśni oraz stawów,

kołatanie serca,

zaburzenia wzroku,

objawy grypopodobne,

podwyższona temperatura ciała,

ból w klatce piersiowej,

uczucie osłabienia i zmęczenia,

zaburzenia snu,

pogorszenie pamięci,

trudności w skoncentrowaniu się.

Należy jednak pamiętać o tym, że oznaką boreliozy może być każdy objaw, który pojawia się po ugryzieniu kleszcza, a nie wynika z innych chorób. Dlatego powinniśmy być wyczuleni na wszelkie nowe dolegliwości i nie lekceważyć ich. Warto w takiej sytuacji udać się do lekarza i wykonać test na boreliozę. Jest to ważne, ponieważ w przypadku braku procesu rozpoczęcia leczenia może dojść do zapalenia opon mózgowych. Leczenie polega na podawaniu antybiotyku przez 3-4 miesiące. Jednak trzeba pamiętać, że przejście zakażenia wcale nie jest równoznaczne z nabyciem odporności, a także nie chroni przed kolejną taką sytuacją.

Jak ograniczyć ryzyko kontaktu z kleszczem?

Bardzo istotne jest, żeby nosić odpowiednią odzież w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia kleszczy. Powinna ona zakrywać jak najwięcej ciała – wskazane są długie spodnie (najlepiej wpuścić nogawki do skarpetek) oraz koszulka z długim rękawem. Ważnym elementem jest także stosowanie preparatów odstraszających kleszcze. Z kolei po wizycie w miejscu, gdzie bytują te pajęczaki – należy dokładnie obejrzeć całe ciało. Najlepiej zrobić to jeszcze przed wejściem do domu, ponieważ kleszcze, które na przykład wypadną z ubrania, potrafią przeżyć w pomieszczeniu wiele miesięcy, stanowiąc potencjalne zagrożenie. Gdy zauważymy kleszcza – trzeba go jak najszybciej usunąć, a następnie obserwować, czy nie występują żadne niepokojące objawy.

Czytaj też:

Wirus groźnej choroby odkleszczowej może się przenosić z mlekiem matki. Niepokojące doniesieniaCzytaj też:

„Latające kleszcze” a borelioza. Czy jest się czego bać?