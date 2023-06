Wirus groźnej choroby odkleszczowej może się przenosić z mlekiem matki. Niepokojące doniesienia

Pierwszy taki przypadek odnotowano w Słowacji. Okazało się, że matka, która bardzo ciężko przechorowała KZM, przekazała wirusa swojemu dziecku. Niemowlę również ciężko zachorowało. Przypadek został niedawno opisany w literaturze medycznej przez słowackich naukowców. W publikacji w Emerging Infectious Disease napisali m.in: „Karmienie piersią jest prawdopodobną drogą przenoszenia wirusa KZM od matki na niemowlę, ponieważ u ludzi potwierdzono przypadki zakażeń spowodowane spożyciem niepasteryzowanego mleka zakażonych zwierząt lub wyprodukowanych z niego produktów mlecznych”.

Czym są epidemie mleczne?

Przykład ze Słowacji jest powodem do niepokoju i jak podkreślają specjaliści, nie można go bagatelizować. – Dotychczas wiedzieliśmy o tym, że dzieje się tak wśród zwierząt – znamy epidemie mleczne, głównie wśród kóz. Domyślaliśmy się, że prawdopodobnie możliwe jest takie przeniesienie również u ludzi, ale nie mieliśmy na to dowodów. Po raz pierwszy taki przypadek opisano w ubiegłym roku: natomiast to potwierdza, że ta droga przekazania wirusa w okresie wiremii jest możliwa także u człowieka – powiedziała cytowana przez PAP prof. Joanna Zajkowska specjalistka chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Co to jest kleszczowe zapalenie mózgu?

Kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą wirusową (w odróżnieniu od boreliozy, która jest chorobą bakteryjną). Kleszczowe zapalenie mózgu rozwija się w sposób nagły, a choroba bardzo szybko postępuje. Stosuje się tu leczenie objawowe w szpitalu, ponieważ nie ma skutecznego leku na KZM. Objawy choroby początkowo przypominają grypę. Potem pojawiają się inne, charakterystyczne dla KZM objawy. To m.in. silne bóle głowy, wymioty i sztywność karku. Najczęstszym powikłaniem kleszczowego zapalenia mózgu są niedowłady i porażenia.

U dzieci i młodzieży wirus KZM trwale wpływa na sferę poznawczą, w tym rozwój intelektualny dziecka i jego przyszłe zachowanie, powoduje problemy z koncentracją, kłopoty w nauce, zaburzenia zachowania impulsywność oraz problemy neurologiczne.

Szczepienie na kleszczowe zapalenie mózgu

Specjaliści przypominają, że skuteczną formą ochrony przed KZM jest szczepionka, która jest zalecana już od 1. roku życia. Co jednak istotne, szczepionka nie jest przeznaczona dla kobiet w ciąży – dlatego o zabezpieczeniu się przed wirusem trzeba pomyśleć wcześniej. – Warto, bo zaszczepiona matka w trakcie ciąży przekaże dziecku przez łożysko powitalny pakiet przeciwciał, a potem dołoży je jeszcze wraz z mlekiem, karmiąc swoje dziecko piersią – podkreśliła prof. Joanna Zajkowska.

