Jak rozpoznać ugryzienie mrówki i czy może być niebezpieczne?

Mrówki to owady, które występują prawie pod każdą szerokością geograficzną. W Polsce żyje około 100 gatunków mrówek, większość z nich można spotkać w lasach, jednak natkniemy się na nie też w parkach, domowych ogródkach, a nawet chodnikach i domach. Mrówki są wyjątkowo aktywne i pracowite. Tworzą zorganizowaną społeczność, a w jednym kopcu może być nawet kilka tysięcy osobników. Nam kojarzą się jednak zazwyczaj z utrapieniem, ponieważ licznie pojawiają się na przydomowych ścieżkach czy w ogródkach. Czy ich ugryzienie może jednak nieść za sobą negatywne konsekwencje, czy jedynie czasami uprzykrzają nam życie?

Jak wygląda ugryzienie mrówki?

Mrówka atakuje w sytuacji, kiedy czuje się zagrożona. Jest wyposażona w szczęki i to właśnie za ich pomocą kąsa. Gdy już dojdzie do ugryzienia – owad spryskuje ranę wydzieliną, w której znajduje się kwas mrówkowy – to właśnie on odpowiada za pieczenie. Nie jest to jednak substancja szkodliwa dla zdrowej osoby, jedynie silnie drażniąca miejscowo. Ugryzienie mrówki może sprawiać niewielki ból lub powodować swędzenie. Pojawia się obrzęk i zaczerwienienie wokół miejsca ugryzienia, a także pęcherzyk. Taki obrzęk po ugryzieniu mrówki zazwyczaj jest niewielki i ciepły. Czasem takie miejsce może również być lekko spuchnięte. Zmiana ma charakter miejscowy, a obrzęk zazwyczaj ustępuje po kilkudziesięciu minutach. Wtedy taki pęcherzyk zmienia się w niewielką krostkę. Pojedyncze ugryzienie przez mrówkę zazwyczaj nie jest szkodliwe dla człowieka. Należy jednak pamiętać o tym, że najgroźniejsze mrówki żyją poza naszym krajem.

Kiedy ugryzienie mrówki może być niebezpieczne?

W Polsce ugryzienie przez mrówkę nie wywołuje ciężkich objawów, ograniczają się one do krótkich i lekkich dolegliwości. Jeśli jednak znamię ma średnicę większą niż 10 centymetrów i nie znika po upłynięciu doby – może to być oznaką, że wystąpiła rozległa reakcja alergiczna na ugryzienie tego owada. Do grupy osób, u których mogą pojawić się reakcje uczuleniowe po ugryzieniu mrówek zalicza się tych, którzy są uczuleni na jad owadów błonkoskrzydłych (na przykład os i pszczół). Taka alergia na jad mrówki może się objawiać:



dużym obrzękiem w miejscu ukąszenia,

pokrzywką,

rumieniem,

swędzącą wysypką.

Jeśli ktoś zaobserwuje u siebie niepokojące objawy związane z ugryzieniem mrówki – należy w takiej sytuacji zgłosić się do lekarza. W skrajnych przypadkach ugryzienie przez mrówkę może wywołać wstrząs anafilaktyczny (czyli stan bezpośrednio zagrażający życiu), jednak są to pojedyncze i rzadkie sytuacje. Jego objawy to:

objawy skórne (obrzęk, rumień, pokrzywka, świąd),

duszności,

obrzęk jamy ustnej, gardła, języka,

wymioty i kurczowe bóle brzucha,

utrata świadomości.

Niekiedy zdarza się jednak, że mrówki atakują masowo, a wtedy może dojść do przekazania większej ilości toksycznego jadu, co może wywołać ogólnoustrojowe reakcje zagrażające zdrowiu

Co zrobić, gdy pogryzą nas mrówki?

Jeśli zmiana na skórze pojawi się, gdy przebywaliśmy w pobliżu mrowiska – prawdopodobnie ugryzienie zostało spowodowane przez mrówkę. Jak złagodzić obrzęk i swędzenie po ukąszeniu owada? Reakcja miejscowa nie wymaga wdrażania specjalnych działań, jednak niektóre z nich mogą przynieść ulgę w dolegliwościach. Jednym ze sposobów, który będzie kojący po ugryzieniu mrówki, jest przyłożenie okładu z kostek lodu (wcześniej zawińcie je w ściereczkę). Dyskomfort zmniejszy też użycie specjalnych żeli łagodzących, które działają przeciwświądowo na ukąszenia owadów. Nie należy też drapać powstałej zmiany. Mimo że te insekty nie są niebezpieczne, to warto poznać sposoby na pozbycie się mrówek w domu – dzięki temu przynajmniej tam zminimalizujecie ryzyko możliwości ugryzienia przez nie.

