To alergia czy normalna reakcja organizmu? Sprawdź, po czym rozpoznać uczulenie na jad owadów

Licencja na korzystanie z Creative Commons Zero - CC0

Źródło: Licencja na korzystanie z Creative Commons Zero - CC0

Wiosna i lato to okres wzmożonej aktywności różnego rodzaju owadów – poczynając od much, po komary, a na osach kończąc. Często spotkanie z nimi kończy się bolesnym ugryzieniem. Niestety zaczerwienienie skóry bywa tylko jednym z objawów. Zobacz, po czym poznać, że doszło do wystąpienia reakcji alergicznej.

Nie każde ugryzienie czy ukąszenie owada wywołuje reakcję uczuleniową organizmu. Wszystko zależy od obecności w ustroju przeciwciał na alergeny zawarte w jadzie danego insekta. Po czym zatem rozpoznać, że mamy do czynienia z alergią? Co zrobić w momencie jej wystąpienia? Kiedy zgłosić się do lekarza? Odpowiadamy. Jakie są objawy alergii na owady? Jednym z najczęściej występujących objawów alergii na jad owadów jest silne zaczerwienienie skóry w miejscu ugryzienia, któremu towarzyszy duży obrzęk (o średnicy powyżej 10 centymetrów) i ból. Dolegliwości te utrzymują się zwykle dłużej niż kilka dni. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że reakcja uczuleniowa może mieć również charakter uogólniony. Objawia się wówczas gorączką, rozległą pokrzywką (która obejmuje kilka części ciała) nudnościami, wymiotami, biegunką, a także nasilonym świądem i uciążliwym pieczeniem skóry. Najpoważniejszym objawem alergii na jad owadów jest tak zwany wstrząs anafilaktyczny określany również mianem anafilaksji. W jego przebiegu pojawiają się między innymi, symptomy, takie jak: bladość skóry, zawroty głowy, kołatanie serca, gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego, obrzęk błon śluzowych w obrębie jamy ustnej i gardła, niemożność złapania oddechu, a nawet utrata przytomności. Anafilaksja – co warto podkreślić – to stan zagrażający życiu i zdrowiu człowieka. Jak reagować w przypadku wystąpienia alergii na jad owadów? Wszystko zależy od tego, jak silna jest dana reakcja uczuleniowa. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego należy reagować natychmiast. Każda minuta zwłoki może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia alergika. Trzeba jak najszybciej zaaplikować mu adrenalinę (najczęściej poprzez zastrzyk w udo). Wszelkie opóźnienia w podaniu preparatu zwiększa ryzyko śmierci osoby uczulonej. W razie zatrzymania krążenia i ustania akcji serca należy niezwłocznie podjąć reanimację. Oczywiście w tego typu sytuacjach standardowym działaniem jest również wezwanie karetki pogotowia (numer telefonu 999 lub 112). W momencie, gdy objawy reakcji uczuleniowej nie są mocno nasilone (nie dochodzi do anafilaksji), należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który zaleci odpowiednie leczenie. Pomocne może okazać się między innymi stosowanie zimnych okładów i maści z dodatkiem kortyzolu, a także przyjmowanie leków przeciwhistaminowych. Warto jednak pamiętać, że o metodzie leczenia w każdym przypadku powinien zdecydować specjalista po zapoznaniu się z sytuacją zdrowotną konkretnego pacjenta. Czytaj też:

„Latające kleszcze” a borelioza. Czy jest się czego bać?Czytaj też:

Jak rozpoznać ugryzienie kleszcza i kiedy ślad po nim sygnalizuje boreliozę?