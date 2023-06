Tak może „pachnieć” cukrzyca i schizofrenia. Nie lekceważ woni potu

Pot jest uwalniany przez dwa rodzaje gruczołów – ekrynowe oraz apokrynowe. Pierwsze pokrywają niemal całą powierzchnię ciała. Produkują bezwonną substancję, która w 99 proc. składa się z wody. Natomiast gruczoły apokrynowe występują jedynie w dołach pachowych i na wzgórku łonowym. Wytwarzają pot o żółtym zabarwieniu, który może pachnieć niczym ocet. Taka woń to ważny sygnał ze strony organizmu.

Octowy zapach potu jako jeden z objawów kwasicy ketonowej

Kwaśna woń potu przywodząca na myśl zgniłe owoce lub aceton może świadczyć o kwasicy ketonowej. To poważne zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, kiedy komórki organizmu pozyskują energię z kwasów tłuszczowych. Produktem ubocznym tego procesu są ciałka ketonowe, które gromadzą się między innymi we krwi. W rezultacie zmianie ulega jej pH. Wartość odczynu spada poniżej 7,35. Ten stan stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia człowieka.

Kwasica ketonowa jest jednym z najgroźniejszych i najczęstszych powikłań cukrzycy. Może pojawić się również w przebiegu innych schorzeń, takich jak ostre zapalenie trzustki, choroba alkoholowa, udar mózgu czy infekcja bakteryjna. Jej objawem jest nie tylko charakterystyczny zapach potu, ale również senność, wzmożone pragnienie, częstomocz, bóle i zawroty głowy, nudności czy wymioty.Jeśli zauważysz u siebie te symptomy, wezwij karetkę pogotowia ratunkowego lub natychmiast zgłoś się do najbliższego szpitala.

Octowy zapach potu w schizofrenii

Badacze wskazują, że „octowy pot” może występować również u osób cierpiących na schizofrenię. Ma to związek z obecnością dużej ilości kwasu trans-3-metylo-2-heksenowegow wydzielinie gruczołów apokrynowych. Przywołane zaburzenie psychiczne ma charakter przewlekły. Towarzyszą mu objawy pozytywne (wytwórcze), negatywne oraz kognitywne. W pierwszej grupie znajdują się halucynacje i urojenia, a w drugiej – ograniczenie przeżywania i wyrażania emocji, niechęć do podejmowania aktywności czy brak motywacji do działania. Symptomy kognitywne obejmują zaburzenia koncentracji (przeskakiwanie z tematu na temat, niezdolność do skupienia się na wykonywanej w danym momencie czynności, splątanie myśli).

Schizofrenia wymaga kompleksowego leczenia. Podstawą całego procesu jest farmakoterapia. Chory przyjmuje leki zmniejszające nasilenie i częstotliwość występowania objawów. Konieczne jest nierzadko wdrożenie psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego. Dzięki tym oddziaływaniom pacjent może lepiej zrozumieć swoją sytuację i łatwiej identyfikować sygnały wskazujące na nawrót objawów. Specjalistyczną pomocą powinni być objęci również bliscy osoby ze schizofrenią. Należy pamiętać, że ta choroba rzutuje na wiele sfer codziennego funkcjonowania człowieka. W istotny sposób zaburza jego relacje z innymi ludźmi (rodziną, przyjaciółmi etc.).

Inne przyczyny „octowego potu”

Kwaśny zapach potu może wskazywać również na zaburzenia hormonalne czy powikłania związane z rozwojem otyłości. Należy jednak pamiętać, że sama woń wydzielin z ciała nigdy nie stanowi wystarczającego „dowodu” na istnienie danej jednostki chorobowej. Postawienie diagnozy staje się możliwe dopiero po przeprowadzeniu wywiadu medycznego i wykonaniu odpowiednich badań. Nieprzyjemna woń wydzielin z ciała bardzo często jest „efektem” niewłaściwego sposobu odżywiania.

