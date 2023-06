Męczy cię zgaga? Dowiedz się, jak pozbyć się tej dolegliwości

Zgaga pojawia się, gdy treść żołądkowa cofa się do przełyku. Do głównych objawów zgagi, oprócz pieczenia za mostkiem należy również: kwaśny posmak w jamie ustnej, ból gardła, który jest wynikiem podrażnienia błony śluzowej, wrażenie utknięcia pokarmu w przełyku oraz suchy kaszel. Ze zgagą często utożsamiany jest refluks żołądkowo-przełykowy. Ale chociaż rzeczywiście zgaga jest najczęstszym objawem tej choroby, to jednak warto pamiętać, że może mieć też inne przyczyny.

Zgaga nie musi oznaczać refluksu. Poznaj inne przyczyny

Na zgagę skarżą się również osoby cierpiące na wrzody żołądka lub dwunastnicy, z chorobami dróg żółciowych, kobiety w ciąży, osoby zestresowane, ale też zażywające leki zawierające kwas acetylosalicylowy lub antybiotyki. Przyczyną wystąpienia zgagi może być też: przepełnienie żołądka lub pospieszne, niedokładne przeżuwanie pokarmu. Uważa się, że na występowanie zgagi może mieć wpływ pozycja, w której śpimy. Żeby jej uniknąć, należy kłaść się na lewym boku, gdyż wtedy żołądek znajduje się poniżej przełyku i sok żołądkowy nie może się cofnąć. Warto też zadbać o ubranie i nosić takie, które nie uciska brzucha.

Sposoby na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zgagi

Wśród wielu sposobów, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zgagi, wymienia się:

prawidłowe odżywanie,

utrzymywanie prawidłowej masy ciała,

ograniczenie jedzenia tłuszczów,

ograniczenie picia napojów gazowanych,

unikanie: czosnku, cytrusów, czekolady, cebuli i kawy,

jedzenie małych porcji posiłków,

rzucenie palenia papierosów,

ograniczenie przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),

nienoszenie ubrań, które uciskają brzuch,

unikanie jedzenia zaraz przed wysiłkiem fizycznym oraz przed snem.

Wystąpieniu zgagi zapobiega również:

picie niegazowanej wody przed posiłkiem,

zażycie środków ułatwiających trawienie takich jak mięta i dziurawiec.

Przy sporadycznej zgadze, można sięgnąć po leki zobojętniające kwas żołądkowy. Dostępne są one w formie tabletek do rozgryzania i żucia, pastylek do ssania, a także saszetek z zawiesiną. Ich zaletą jest szybkość działania (efekt pojawia się już kilka chwil po zażyciu tych leków). Przy bardziej nasilonych dolegliwościach, konieczna jest wizyta u gastrologa, który po postawieniu diagnozy zaleca odpowiednie badania (np. gastroskopię) i leczenie.

