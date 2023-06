Ból podczas przełykania? To może być rak przełyku

W Polsce rozpoznaje się rocznie około 1300 nowych przypadków raka przełyku, co oznacza, że jest zaliczany do rzadko występujących nowotworów. Zachorowań jednak z roku na rok przybywa, a mężczyźni chorują znacznie częściej niż kobiety. Rak może wystąpić zarówno w górnym i środkowym fragmencie przełyku (wówczas na ogół jest pochodzenia płaskonabłonkowego), jak i w dolnym odcinku przełyku (gruczołowa forma nowotworu). Do powstania nowotworu przyczynia się m.in.: picie wysokoprocentowego alkoholu, palenie papierosów, refluks, zakażenie bakterią Helicobacter pylori, urazy przełyku, niewłaściwa dieta, niedobory witamin: A, B2, C, E oraz niektórych minerałów: magnezu, cynku oraz manganu.

Objawy raka przełyku

Trudności z przełykaniem, tzw. dysfagia. To pierwszy objaw raka przełyku, który pojawia się u 90 proc. chorych. Występują, gdy rak zajmuje ok. 2/3 obwodu przełyku/. Ból przy przełykaniu. /Pojawia się u chorych przy próbie połknięcia pokarmu lub nawet płynu. Silny ból w obrębie szyi lub w klatce piersiowej. Może być spowodowany zablokowaniem kęsa pokarmu w przełyku/.

Krztuszenie się przy przełykaniu. Może być objawem raka przełyku, ale też choroby refluksowej przełyku. Jest niebezpieczne, gdyż może doprowadzić do przemieszczenia się kawałka pokarmu do tchawicy i wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc. Chrypka. Ten objaw często mylony jest z przeziębieniem, a jest niebezpiecznym symptomem, gdy utrzymuje się długo. Nudności i wymioty.

Niekontrolowany spadek wagi ciała.

Badania, które pomagają zdiagnozować raka przełyku

Rak przełyku cechuje się złym rokowaniem, a jego leczenie jest trudne. Leczenie ma większe szanse powodzenia, jeśli rak zostanie wcześnie wykryty. Niestety, u wielu osób jest diagnozowany w zaawansowanym stadium, kiedy rozprzestrzenił się po przełyku i poza nim. Do metod diagnozowania raka przełyku należą:

endoskopia (pozwala na określenie lokalizacji guza oraz stopień zwężenia przełyku),

tomografia komputerowa (przeprowadzana jest, gdy obraz guza jest niejasny),

prześwietlenie RTG (aby skutecznie wykonać badanie, połyka się substancję chemiczną zwaną barem podczas uzyskiwania obrazu),

biopsja (lekarz pobiera próbki zmienionej chorobowo tkanki przy pomocy endoskopu i wysyła je do laboratorium),

badanie markerów nowotworowych charakterystycznych dla raka przełyku.



Czytaj też:

Dietą w raka? Dietetyczka kliniczna rozwiewa wątpliwości związane z dietą antynowotworowąCzytaj też:

Zapalenie przełyku – objawy i leczenie. Poznaj rodzaje i przyczyny tej choroby zapalnej