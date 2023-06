Alkohol szkodzi bardziej niż się wydaje? Chińsko-brytyjskie badania to potwierdzają

Spożywanie alkoholu – jak wskazują statystyki – przyczynia się rocznie do około 3 milionów zgonów na świecie. Do tej pory nie było jednak dokładnie wiadomo, jaka zależność występuje między regularnym piciem trunków a chorobami. Naukowcy z Chin i Wielkiej Brytanii postanowili przyjrzeć się tej kwestii. Wyniki ich badań zaskakują.

Picie alkoholu zwiększa ryzyko zaćmy i dny moczanowej wśród mężczyzn

Uczeni przeanalizowali informacje medyczne zgromadzone w China Kadoorie Biobank. Dane pochodziły od 512 tysięcy dorosłych i obejmowały okres dwunastu lat. Okazało się, że 35 proc. osób – 33 proc. mężczyzn i 2 proc. kobiet – regularnie piło alkohol (przynajmniej raz w tygodniu). Naukowcy postanowili przyjrzeć się temu, jak konsumpcja napojów wyskokowych wpływa na zdrowie człowieka i rozwój ponad dwustu różnego rodzaju chorób. Przeprowadzili analizy genetyczne w grupie badawczej, by wskazać związki przyczynowo-skutkowe między przywołanymi zmiennymi. Do jakich wniosków doszli? Wykazano, że picie alkoholu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wśród mężczyzn 61 chorób, przy czym do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zgłosiła jedynie 28 „przypadłości” wywoływanych przez nadmierne spożycie napojów wyskokowych.

Oznacza to, że lista schorzeń powiązanych z konsumpcją alkoholu powiększyła się o 33 „nowe” jednostki chorobowe. Mowa tu między innymi o: raku płuc i żołądka, zaćmie, refluksie przełyku, wrzodach żołądka, dnie moczanowej oraz zaburzeniach behawioralnych. Nie stwierdzono istnienia przywołanych wyżej zależności w grupie pijących kobiet. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że liczebność wspomnianej zbiorowości była zbyt mała.

Picie alkoholu a inne choroby

Badania przeprowadzone przez chińsko-brytyjski zespół potwierdziły wnioski wysnute przez Światową Organizację Zdrowia. Picie alkoholu przyczynia się do rozwoju marskości wątroby, gruźlicy, cukrzycy, padaczki, choroby niedokrwiennej serca, zapalenia trzustki oraz wielu chorób nowotworowych (na przykład raka wątroby, okrężnicy, krtani, przełyku, jamy ustnej i gardła). Co więcej, im dłuższy okres nadmiernego spożywania napojów wyskokowych, tym wyższe ryzyko wystąpienia wymienionych wyżej schorzeń.

Nadużywanie alkoholu to poważny problem

Polacy – jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – coraz częściej sięgają po napoje wyskokowe. Szacuje się, że problem nadużywania tych substancji dotyczy ponad dwóch milionów osób. Głównym objawem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych jest przymus przyjmowania danego związku. Chory musi sięgać po alkohol coraz częściej i pić coraz więcej, by zaspokoić odczuwany „głód”. Ta potrzeba jest tak silna, że nie można nad nią zapanować.

Nałóg rzutuje na wszystkie sfery życia osoby uzależnionej. Chory nie kontroluje swoich zachowań. Traci zainteresowanie pracą i rodziną. Zaniedbuje swoje obowiązki. Stawia alkohol na pierwszym miejscu. Nie rezygnuje z niego mimo odczuwania fizycznego i psychicznego cierpienia. Leczenie choroby alkoholowej polega na farmako- oraz psychoterapii.

Czytaj też:

Choroby wątroby mogą rozwijać się bezobjawowo. Poznaj przyczyny, objawy i leczenie najczęstszych schorzeńCzytaj też:

Czerwone plamy na dłoniach? To może być objaw marskości wątroby

Źródło: Im, P.K., Wright, N., Yang, L. et al. Alcohol consumption and risks of more than 200 diseases in Chinese men. Nat Med 29, 1476–1486 (2023). parpa.pl