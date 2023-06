Bezpieczne i sprawdzone sposoby na kaszel. Możecie z nich skorzystać przed wizytą u lekarza

Kaszel potrafi być naprawdę uciążliwy, zwłaszcza jeśli nasila się nocą i zakłóca nasz sen. Wizyta u lekarza jest konieczna, jeśli taki stan utrzymuje się przez dłuższy czas, a naturalne metody okazują się nieskuteczne. Wcześniej jednak warto wypróbować domowe sposoby na kaszel, które nie wymagają recepty. Są skuteczne i wiele razy sprawdzone przez nasze babcie. Przyniosą ulgę w oczekiwaniu na wizytę u specjalisty.

Jakie są sposoby na kaszel?

Kaszel jest fizjologicznym odruchem obronnym. Służy on oczyszczeniu dróg oddechowych z nadmiaru wydzieliny (ale też pyłu, gazu, ciał obcych). Może mieć on charakter świadomy lub odruchowy. Najczęściej jest to objaw chorób układu oddechowego. Może być jednak też symptomem poważniejszych schorzeń (na przykład bakteryjnego zapalenia płuc i oskrzeli czy astmy). Dlatego istotne jest, żeby najpierw znaleźć przyczynę, a następnie rozpocząć leczenie, jednocześnie łagodząc tę nieprzyjemną dolegliwość. Należy pamiętać o tym, że stosowanie preparatów bez recepty może pomóc, jednak ich skuteczność nie została potwierdzona. Żeby wdrożyć odpowiednie leczenie, ważne jest rozpoznanie powodu kaszlu, a do tego niezbędna jest wizyta u specjalisty.

Sposoby na kaszel, który męczy nas podczas przeziębienia, to między innymi:



Inhalacje – podczas nich wykorzystuje się roztwór soli fizjologicznej, dzięki któremu możliwe jest rozrzedzenie wydzieliny, która zalega w drogach oddechowych. Takie inhalacje można robić nawet kilka razy dziennie. Dzięki temu łatwiej będzie odkrztuszać zalegającą w drogach oddechowych wydzielinę.

Domowe sposoby na kaszel

Żeby złagodzić kaszel podczas przeziębienia, możemy skorzystać z babcinych sposobów. Są to między innymi:



Miód – łyżeczka miodu pomoże na nocny kaszel. Należy ją zjeść 30 minut przed zaśnięciem, zadziała kojąco na błonę śluzową, a dodatkowo pozytywnie wpłynie na jakość snu. Miód ma działanie antybakteryjne i jest to bezpieczny sposób na kaszel.

